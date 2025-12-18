川普全國演說批拜登「留爛攤子」 大讚關稅帶來財富

民視新聞／林昀嫻 綜合報導

美國總統川普對全國發表演說，為時約18分鐘，一面痛罵前朝拜登，一面自誇經濟政績。川普大讚關稅和投資收入為美國帶來財富，更當起耶誕老公公，發給百萬名現役軍人合台幣5萬多塊獎金。外媒分析，川普這次演說罕見不脫稿，並著重內政，力求一年後的期中選保住完全執政。

美國總統川普：「美國早安11個月前，我接下了爛攤子而我就來解決了。」

美國總統川普發表全國演說，回顧過去近一年政績，指責拜登執政讓非法移民、毒梟和幫派湧入，強調他接手後，積極打擊非法移民，美國就從最糟變最棒。話鋒一轉，開始聚焦經濟，說自己上任後，靠關稅和投資，足以富裕美國。

美國總統川普：「18兆美元投資湧入美國，代表就業機會薪資增長工廠新開，還有更大幅度的國家安全，這很大部分都要歸功於關稅，我最愛的字關稅。」

川普全國演說批拜登「留爛攤子」 大讚關稅帶來財富還自誇拯救世界和平

​​​​川普還聲稱因為有了龐大關稅收入，他將化身耶誕老公公，指出耶誕節前，美國超過100萬名服役軍人，將獲得一筆特別的紅利獎金，每名軍人將獲得相當於新台幣56000多元的獎金。

美國總統川普：「因為受惠於關稅收入，還有剛通過的大而美法案，我們在耶誕節前給出『戰士紅利』，榮耀我們於1776年創國，每名軍人將獲得1776美元（台幣5.6萬元）。」

除了對外獲取關稅和投資，川普也說自己成功壓制國內通膨升高，油價和電費等基本民生支出都大幅下降，但要怎麼辦到，川普說，他要蓋電廠。

美國總統川普：「接下來12個月內，我們將設立1600座新電廠史上新多，電費等物價費用將大幅下降。」

川普也提到將在一年內，推出住房改革方案，還透露很快就會宣布下一任聯準會主席，強調新任主席降息降更多，美國經濟會更有感。除了猛誇經濟，川普還拯救世界和平，表示自己終結8場戰爭，締造中東和平，是3000年來第一人。

美國總統川普：「我在10個月終結8場戰爭，摧毀伊朗核威脅終結加薩戰爭，3000年來首度為中東帶來和平。」

多家外媒報導，川普這次演說罕見沒脫稿，語調強烈快速念完，而且內容完全以美國內政為主，極少提到其他國家，也不提最近與委內瑞拉的緊繃局勢，絲毫不聚焦外交。路透社民調顯示，川普支持率下滑到39%，已接近今年（2025年）最低點，另外針對川普是否有解決美國經濟問題，反對率更高達57%，川普演說想靠著批前朝，再力讚經濟牌，是否能為明年（2026年）共和黨的期中大選成功鋪路，還要打個問號。

