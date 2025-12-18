川普全國演說盼挽民心 嗆拜登留爛攤、喊發國軍「戰士紅利」

美國總統川普（Donald Trump）17號發表全國演說，細數近一年的政績，像是通膨下降、非法移民和毒品走私降低，強調是他將美國帶向富強康樂。不過長達20分鐘的演說，僅花了20秒討論外交，對於俄烏戰爭以及美委緊張關係等敏感話題隻字未提。

川普近期支持率下跌，包括移民和關稅等政策，淨支持率全都是負數。路透社最新民調指出，川普支持率下滑到39%，跟11月中旬最低的支持率38%，只差1%，然而2026期中選舉在即，川普透過全國演說宣揚政績，就盼挽回民心。

川普在演說中表示，他承接的是一個爛攤子，但是在短短幾個月內已經從最糟轉為最好。他指出，現在就業人數比美國歷史上任何時刻都多，上任以來創造的就業機會是100%，失業和通膨降低，非法移民和毒品走私也大大改善，其中最自豪的政績就是「關稅」。

川普說，「我為美國爭取18兆美元的投資，這意味著就業和薪資提高，工廠開工了、國家安全大大提升，許多的成功要歸功於關稅。」

另外，川普在演說中發紅包，宣布每名美國軍人在耶誕節前都可以拿到一份戰士紅利，共有超過145萬軍人獲利，每人可得1776美金，約56000元台幣的紅利，並強調這是將關稅收益和軍人共享。

不過20分鐘演說有關外交部分，川普只花了不到20秒簡單帶過，提到美國十個月內解決了八場戰爭，摧毀了伊朗的核威脅、結束了加薩戰爭，並為中東帶來三千年以來首次和平。

至於俄烏戰爭以及美國和委內瑞拉的緊張關係，還有是否報復伊斯蘭國殺害美軍等敏感話題，川普全部隻字未提。

國際中心／編譯 責任編輯／網路中心

