川普全國演說！ 宣稱終結8場戰爭 美軍每人領5.6萬「戰士紅利」

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普於美東時間17日晚間(台灣時間18日上午)在白宮發表黃金時段全國演說。在這場18分鐘演說中，川普雖將重心放在國內經濟與抨擊前任政府，但也罕見地在外交互動上展現強硬姿態，宣稱在他的第二任期內已「終結了8場戰爭」，並宣布將利用關稅收入，向每位美軍發放象徵美國建國年份的1776美元(約新台幣5.6萬元)耶誕紅利。

據美國有線電視新聞網(CNN)報導，川普站在白宮外交接待室的兩棵耶誕樹前，發表了這場帶有濃厚黨派色彩的演說。他開場即痛批前總統拜登留下了「一團混亂」，並誇耀自己正在修復國家，預告美國將迎來「世界前所未見的經濟繁榮」。

廣告 廣告

宣稱終結8場戰爭 CNN：數據有誤

在外交政策方面，川普強調他的全球奔走已見成效，宣稱自己已成功讓美國脫離戰火。他自豪地表示：「我已經結束了8場戰爭。」然而，CNN的事實查核指出，這一說法並不準確，且川普並未具體列出是哪8場戰爭。此外，川普也提及美軍近期在委內瑞拉附近的掃毒行動，以及對抗跨國犯罪集團的強硬手段。

發「戰士紅利」 資金來自關稅

為了安撫因通膨與關稅政策而感到焦慮的民心，川普宣布了一項名為「戰士紅利」(Warrior Dividend)的計畫。他表示，將利用對外國進口商品徵收的關稅收入，向145萬名現役美軍發放每人1776美元的獎金支票。「支票已經在路上了」川普強調，這筆錢是為了感謝軍人對國家的貢獻。

攻擊索馬利亞移民 喝可樂問幕僚表現

演說中，川普也再次針對特定移民群體開砲。他點名明尼蘇達州的索馬利亞移民社區，指控他們「接管了該州的經濟」並竊取數十億美元，揚言要終結這種情況。這番言論被視為對日前發生在華府的國民兵槍擊案的政治操作，儘管目前並無證據顯示該案與索馬利亞移民社群有直接關聯。

報導花絮提到，川普在演說結束後，隨即轉身拿起一罐健怡可樂暢飲，並詢問一旁的白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)：「你覺得這容易嗎？」他還特別在意演講時間掌控，威爾斯則稱讚他：「我跟你說20分鐘，你準確地控制在20分鐘內。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普封鎖委內瑞拉油輪 至少30艘船急改道

范斯若爭取2028美總統提名 魯比歐表態：不會與他競爭

捷克手搖店挺台遭中國人狂刷負評 老闆感謝台灣網友聲援

肖像換成「自動簽名機」還不夠！川普親寫白宮歷屆總統介紹批拜登史上最爛

