川普全國演說 承諾美國將迎接繁榮盛況

記者廖子杰／綜合報導

美國總統川普在美東時間17日晚間（臺灣時間18日上午），於白宮發表約18分鐘的全國演說。他首先將當前美國面臨移民、經濟與國際問題，歸咎於前任拜登政府，但在其領導下，情況已有所好轉；尤其令民眾憂慮的高物價與油價問題，「已取得非常顯著的進展」，並稱價格正在「迅速下跌，而且還會繼續降低」。

同時川普也出乎意料宣布，美軍近145萬名現役官兵，包含後備役在內，將在耶誕節前領到一筆1776美元（約新臺幣5.6萬元），名曰「戰士紅利」的節日慰問金，用以紀念美國建國年份；該項總額上看25億美元（約新臺幣770億元）的支出，將以關稅收入作為資金來源。

最後川普承諾，隨著美國將在2026年慶祝建國250年，並會與加拿大和墨西哥攜手主辦世界盃足球賽，（FIFA World Cup），屆時也可望迎接世界前所未見的繁榮經濟盛況。

川普17日發表全國演說，承諾美國明年將迎來繁榮經濟。（達志影像／美聯社）