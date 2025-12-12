川普全球新戰略定調！蔡正元爆台灣對美戰略價值「往下沉」？｜Yahoo《風向龍鳳配》

美國最新發布的國安戰略報告提及台灣高達8次，被部分人士解讀為對台灣的重視，真是如此嗎？美國的全球戰略在這份報告中有何端倪？前立委蔡正元在Yahoo《風向龍鳳配》中表示，美國眼中的台灣價值建立在兩大支柱之上：一是半導體供應鏈，二是第一島鏈戰略位置，然而「整體來講台灣的戰略地位，是一天一天往下沉。」

美國川普（Donald Trump）政府日前發布新版「國家安全戰略」，美國戰略部長赫格塞斯也表示，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡，華府無意改變台灣現狀。這讓橫跨藍綠的前國安局長李翔宙示警，川普新戰略恐反而將台海推入「隨時備戰」的臨戰深淵。

前立委蔡正元表示，美國新戰略在歐洲戰略收縮、在中南美洲擴張，而在印太地區則定調為「戰略競爭」而非戰爭。蔡正元指出，賴清德政府試圖以台積電（鮮花）與國防預算（金錢）來鎖定美國的支持，但誤判了美國的本質——「美國不是情人，美國是生意人。」

美國政府發布最新國安戰略報告，全球戰略格局會有何改變？台灣編列的1.25兆國防預算能有效維護區域穩定嗎？Yahoo《風向龍鳳配》邀請前立委蔡正元與退役少將栗正傑，深入剖析地緣政治最新情勢。

他進一步分析，對美國來說台灣只有兩大利益：半導體與第一島鏈。然而，這兩項價值正在不可逆轉的「往下沉」。半導體方面，美國正在強制轉移供應鏈，喊出要超過整體台積電的一半以上，而台積電只能配合。至於第二根支柱「第一島鏈」，蔡正元認為這對美國而言已漸趨不划算。過去美國把台灣視為封鎖中國海權的關鍵，但隨著解放軍實力日漸增長，美國若要維持這條防線，所需付出的軍事成本與戰爭風險已高到難以負荷，「如果美國發現，我的成本很高然後獲利很小，台灣在第一島鏈的戰略價值就會往下降，」改由強化日本或菲律賓的飛彈防禦來替代。

針對賴清德政府編列高達1.25兆國防預算，退役少將栗正傑直言，光靠花錢買武器無法換取實質安全。他指出「人」才是關鍵，但台灣面臨嚴峻的兵源枯竭，新生兒跌破12萬，未來役男恐不到4萬；此外軍紀敗壞更是國安漏洞，近期馬祖混砲連爆發60多名官兵涉詐騙案，形同是一個連的火力直接歸零。栗正傑更將國軍比喻為「全由實習生運作的公司」，資深人才流失，先進武器恐無人能操作，他警告：「預算數字並不代表戰力，你編到1.25兆的國防預算，但是不代表你的國防戰力有1.25兆，」如果無法解決人力素質與短缺問題，國防戰力恐剩空殼。

在賴清德政府編列1.25兆國防預算的同時，美國在《國防授權法》中刪除邀請台灣參與環太軍演，唐湘龍直言：「這是美國的戰略大轉向。」他指出，從美國近日發布的國安戰略報告看來，「我認為以後連環太平洋軍演都不會有，」因為「美國的戰略退縮只有一個意思，過去的所謂的重返亞太沒有了，過去的亞太再平衡沒有了。」

他指出，在美國新的戰略下，「台灣是三個台的概念：有台灣、有台積、有台獨。台灣是習近平要的，台積是川普要的，台獨是賴清德要的」，而在這場中美競爭中，「只有賴清德的願望不會實現，最後台灣是習近平的，台積是川普的，而籌碼就是由台灣來付」。

唐湘龍提出觀察兩岸是否走向「武統」的關鍵指標——中國對美國高階晶片（如NVIDIA H200）的接納度。他認為，如果中國拒絕美國開放的高階晶片，堅持全自主研發，這代表北京正在為全面脫鉤做準備，「中國在晶片在AI體系裡面越自主，那個武統的強度訴求就越高。」