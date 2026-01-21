川普全球樹敵 道瓊重挫近870點 那指大跌561點

採年配、受益人數逾12萬的國泰費城半導體00830今（20）日迎來除息，除息參考價為55.9元，早盤以56元開出，盤中一度來到59.05元，填息三成五。由於每股「暴力配息9元」、年化殖利率將近14%，日前也在社群上引起討論；也就是在1月19日之前買進或是持有一張的投資人，可以領到9,000元現金股利，股息將於2月12日入袋。

