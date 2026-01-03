川普全程觀看馬杜洛夫婦「被逮捕實況」！疑睡一半遭拖出房間

國際中心／周希雯報導

美軍今（3日）突襲委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），不久美國總統川普（Donald Trump）宣稱，已成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，稍早更宣布將以毒品、槍械等罪名起訴。事後川普指出，他觀看了逮捕馬杜洛的整個過程，宛如在看「電視節目」。

據外媒《CNN》報導，有消息人士透露，美軍在當地時間凌晨突襲時，馬杜洛及妻子仍在睡夢中，突被美軍三角洲部隊從臥室裡拖出來當場逮捕。據悉，這次行動從去年12月開始秘密策劃，經過周密的準備，川普聲稱，行動中一架直升機被擊中，雖然「有幾個人」受傷，但沒有美國人喪生，他為此特別讚揚成功抓獲馬杜洛夫妻的美軍。

有知情人士透露，馬杜洛夫妻是在睡夢中被逮捕。

至於其他細節，川普預計在記者會上公布。不過報導稱，他在行動結束後幾個小時，接受了《Fox News》採訪時表示，全程觀看馬杜洛夫妻連夜被逮的實況，將其形容為「就像在看電視節目一樣」，更表示「世界上沒有其他國家能夠完成這樣的行動…如果你親眼目睹了當時的暴力程度和速度，你會感到震驚。」

川普稱，逮捕過程像是在看電視節目。

據悉，美國司法部稍早宣布，馬杜洛夫婦已在美國紐約南區聯邦地方法院遭到起訴，涉及罪名包括毒品恐怖主義陰謀罪、可卡因走私陰謀罪、非法持有機關槍和爆炸裝置罪，「他們很快就會在美國本土的法庭上，接受美國司法的嚴厲審判」。

