川普全說了！ 攻擊委內瑞拉、想擁有格陵蘭「跟這2國有關」

川普坦承：攻擊委內瑞拉、想擁有格陵蘭， 「都跟中俄有關」。

美國最近動作頻頻，不僅對委內瑞拉發動突襲，還覬覦丹麥領土格陵蘭，美國總統川普今天（10日）表示，如果不這麼做，中國大陸或俄羅斯勢力就會進入，甚至成為近鄰，「我們不希望你們在那裡出現」。

川普表示如果美軍不攻擊委內瑞拉，逮捕總統馬杜洛帶回紐約受審，中國大陸或俄羅斯的勢力就會進入委內瑞拉。川普強調不能讓中國或俄羅斯佔據委內瑞拉，不願看到中、俄成為鄰居。「我們很喜歡你們（中國、俄羅斯），和你們也相處得很好，但我們不希望你們出現在那裡」。

川普更放話將對格陵蘭採取行動，可以用比較友善的方式達成協議，若不能用簡單的方式，就會用強硬的，不管格陵蘭願不願意，還說如果不這麼做，俄羅斯或中國就會佔領格陵蘭。

川普談到格陵蘭的重要性，表示只要美國擁有它，就會保衛它，其實他和中俄領導人都處得很好，自己喜歡中國也喜歡俄羅斯，但不希望這兩國在格陵蘭成為美國的鄰居。