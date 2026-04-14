川普全軍出擊！美軍15艘軍艦包圍「封鎖伊朗港口」 驚人陣容曝

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國際中心／黃韻璇報導

美國總統川普下令美軍封鎖伊朗港口。（圖／翻攝自美國白宮臉書）

美國總統川普（Donald Trump）下令封鎖伊朗港口，於台灣時間13日晚間10時生效，川普稍早在其社群平台Truth Social發文，聲稱伊朗海軍已遭「徹底摧毀」，共有158艘艦艇沉入海底，並再次警告，若有伊朗船隻接近海上封鎖區，就會被「立即消滅」。就有美國官員透露，美國海軍在中東地區部署了至少 15 艘艦艇，《CNN》也列出驚人陣容。

據《CNN》報導，一位美國官員透露，美國海軍在中東地區部署了至少 15 艘艦艇，其中包括1艘航空母艦和 11 艘驅逐艦。此前，在川普總統的指示下，美國海軍開始對往返伊朗港口的船隻進行海上封鎖。

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不過《CNN》也提到，目前尚不清楚每艘船的具體位置，也不清楚哪些船隻參與了封鎖；此前《CNN》對這些船隻的統計顯示，它們分散在美國中央司令部的作戰區域內。

目前部署在中東地區的美軍艦艇包含：

航空母艦

◆航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）

驅逐艦

◆「班布里奇號」驅逐艦（USS Bainbridge）

◆「托馬斯·哈德納號」驅逐艦（USS Thomas Hudner）

◆勃克級飛彈驅逐艦小皮特森號（USS Frank E. Petersen Jr.）

◆「布雷克號」（Delbert D. Black）

◆芬恩號飛彈驅逐艦（USS John Finn）

◆麥可墨菲號（USS Michael Murphy）

◆米徹爾號驅逐艦（USS Mitscher）

◆平克尼號驅逐艦（USS Pinckney）

◆飛彈驅逐艦「裴拉塔號」（USS Rafael Peralta）

◆史普里恩斯號驅逐艦（USS Spruance）

◆米利厄斯號（USS Milius）

的黎波里號兩棲戰備群（Tripoli Amphibious Ready Group）

◆兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）

◆「紐奧良號」（USS New Orleans）

◆「拉什摩爾號」（USS Rushmore）

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