川普兩大政敵柯米、詹樂霞獲撤銷起訴 法官：檢察官任命違憲

美國聯邦調查局前局長柯米獲法官駁回起訴。路透社資料照



美國一位聯邦法官週一（11/24）駁回檢方對聯邦調查局（FBI）前局長柯米及紐約州檢察長詹樂霞的刑事指控，理由是起訴這兩人的檢察官是由總統川普親自挑選，司法部違法任命。柯米與詹樂霞均為川普的政敵。

美聯社、路透社報導，在川普施壓下，司法部於9月任命川普前私人律師哈利根（Lindsey Halligan）出任維吉尼亞州東區代理檢察官，儘管她先前毫無擔任檢察官的經驗。

哈利根上任後，先後起訴柯米（James Comey）與詹樂霞（Letitia James）。該區原任檢察官希伯特（Erik Siebert）因不願起訴兩人，在川普要求下辭職。

聯邦法官柯里（Cameron Currie）週一駁回了對柯米與詹樂霞的起訴，指控川普政府的司法部任命哈利根為代理檢察官，不僅違反美國《憲法》中的任命條款，也違反聯邦法律。

柯里在命令中寫道，哈利根「沒有法定權力」起訴柯米與詹樂霞，因此駁回對兩人的起訴。但他也表示，這一切源於哈利根的任命「有缺陷」。據報導，司法部仍可下令其他檢察官再次起訴柯米與詹樂霞。

在起訴遭駁回後，司法部長邦迪（ Pam Bondi）向媒體表示，將「窮盡一切法律行動，包括立即上訴，讓詹樂霞與柯米為他們的非法行為負責」。

柯米與詹樂霞已分別感謝法官撤銷起訴的決定。

柯米在Instagram發布影片稱，檢方對他的起訴完全出於「惡意與無能」，「反映了司法部在川普執政下變成什麼樣子」。他指出，法官傳達的訊息是，總統「不能利用司法部對付政敵」。但柯米也警告，川普的報復行動並未結束。

柯米與詹樂霞是川普長期砲轟的對象。柯米在FBI局長任內，FBI曾針對川普2016年競選總統時與俄羅斯政府的關係展開「通俄門」調查；柯米後來也曾批評川普不適任總統。

民主黨籍的詹樂霞則是民選的紐約州檢察長，任內曾對川普及其公司提起民事訴訟，指控以「詐欺或誤導」手法自取得銀行貸款及稅務優惠，並於2024年獲得勝訴。

