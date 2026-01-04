川普公布押解畫面！ 馬杜洛戴眼罩、手銬登美軍艦

川普在記者會上也宣布，美國將接管委內瑞。（圖／翻攝自美國白宮直播）





美國總統川普證實，已經逮捕委內瑞拉總統馬杜洛和他的妻子，將用軍艦將兩人帶往紐約受審。川普在記者會上也宣布，美國將接管委內瑞拉，更在社群平台公布馬杜洛被逮捕的照片。預計下周，馬杜洛將在曼哈頓聯邦法院出庭，面臨毒品與武器相關指控。

美國總統川普：「所有委內瑞拉的軍事能力，都被完全癱瘓，美軍官兵與美國執法單位協同作業，在夜色中成功逮捕馬杜洛。」

拿著水瓶被銬著手銬，還帶著黑色護目鏡與耳機，這是美國總統川普在社群平台上公布委國總統馬杜洛遭逮捕照片。馬杜洛與妻子，被以美國硫磺島號軍艦送往紐約，根據CNN報導，他們已經抵達紐約軍事基地。

美國總統川普：「我們會先繼續接管這個國家，一直到能夠進行一個安全，妥當、審慎的交接為止，我們不希望其他人貿然上來，結果又出現跟過去，很長一段時間一樣的狀況。」

川普沒有透露具體接管方式或期限，強調為確保穩定，美國需採取主導地位。川普與國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯等人，在海湖莊園監督美軍行動時的畫面，凸顯美方對打擊委內瑞拉行動的高度重視。

