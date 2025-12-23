川普公布新型戰艦計畫 打造「黃金艦隊」

記者賴韋廷／綜合報導

美國總統川普22日公布「川普級」戰鬥艦（Battleship）建造計畫，將擔綱「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫的戰力中堅。該款配備電磁砲、導能武器，排水量超過3萬5千噸的巨艦，將成為航空母艦之外，美國在二戰後建造的最大噸位水面作戰艦艇。

首艦挑戰號2030開工 總數25艘

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）報導，川普由國防部（戰爭部）部長赫格塞斯和海軍部長費蘭陪同，共同宣布該項計畫，首艦將命名為「挑戰號」（USS Defiant，BBG-1），海軍將採購2艘，並於2030年正式動工，後續總數可望上看25艘，以取代先前中止的次世代飛彈驅逐艦（DDG(X)）計畫。

廣告 廣告

根據公布資訊，「川普級」排水量超過3萬5千噸，艦長約256至268公尺、寬32至35公尺、吃水深度7至9公尺，航速超過30節（約時速56公里），艦組員總數約650至850人。動力系統將採用燃氣渦輪與柴油引擎，艦艉飛行甲板與機庫則可操作V-22「魚鷹」傾斜旋翼機，同時預留未來新一代垂直起降航空器運用彈性。

採用先進武器 戰力強大

此外，該級艦選用最先進的AN/SPY-6型「防空暨飛彈防禦雷達」（AMDR），並配備「海基核巡弋飛彈」（SLCM-N）、12管「傳統迅速打擊」（CPS）極音速武器與128管Mk41垂直發射系統；副武裝包括1門32兆焦耳（32MJ）電磁砲、2門Mk45型127公厘艦砲和2座300或600千瓦（kW）級雷射導能武器，以及2座「公羊」（RAM）近迫武器系統、4座Mk38型30公厘鏈砲遙控武器站、4座Odin導能武器系統和2座無人載具反制系統（Counter UxS Systems），具備強大戰力。

美國海軍指出，「川普級」戰鬥艦將在航艦打擊群中擔負整合防空與飛彈防禦（Integrated Air and Missile Defense）任務，或搭配水面作戰支隊（SAG）遂行水面戰與反潛作戰；其同時具備長程極音速戰略打擊能力，並可作為艦隊指管中樞，統籌作戰行動，作戰能力足以全面壓制對手，成為美軍新世代海上力量核心。

「川普級」戰鬥艦具備強大火力，將用於取代先前中止的飛彈驅逐艦DDG(X)計畫。（取自美國海軍網站）

川普宣布推動新型「川普級」戰鬥艦計畫，將成「黃金艦隊」骨幹。（達志影像／美聯社）

川普級參數列表

「川普級」戰鬥艦示意圖