川普公布馬杜洛上銬照！喊美國接管委內瑞拉 宣稱副總統「願配合」疑遭打臉

委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍上銬逮捕，川普宣布美國接管委內瑞拉。（翻攝自@realDonaldTrump Truth Social）

美國總統川普週末突對委內瑞拉展開軍事行動，並由美軍特種部隊將委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人以「毒品恐怖主義陰謀」等罪名，逮捕回美國受審。川普在社群公布馬杜洛被上銬的照片，並召開記者會宣布美國將接管委內瑞拉、重建石油基礎設施，直到政權適當轉移，還說委國副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）願意配合美國，但羅德里格斯則強調，要求美國立即釋放馬杜洛。

委內瑞拉怎麼了？美國為何攻打並逮捕總統？

2013年起就任委內瑞拉總統的馬杜洛被視為獨裁政權，2024年舉行大選更禁止反對派領袖馬查多（María Corina Machado）參選，縱使他贏得連任，選舉過程也飽受爭議，美國等許多國家亦拒絕承認選舉結果。馬杜洛政府也被指控「反人類罪」，聯合國2025年12月報告指出，馬杜洛長期對反對派異議人士進行殺戮、任意居留、虐待、性暴力等行為，時間長達10年之久。

美國在當地時間3日無預警突然對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）發動空襲，川普進一步證實已對委國進行「大規模攻擊」，並由特種部隊將熟睡中的馬杜洛夫婦逮捕。美方指控馬杜洛夫婦涉嫌毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀、持有機關槍及破壞性武器等罪名，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）表示馬杜洛夫婦已遭紐約南區聯邦地區法院起訴。

馬杜洛被抓去美國 川普宣布接管委內瑞拉與石油建設

川普在自家社群平台Truth Social上公布馬杜洛的上銬照，發文寫道：「馬杜洛在美軍『硫磺島號』（USS Iwo Jima）兩棲攻擊艦上」，馬杜洛臉上戴著面罩、耳罩，似乎是不讓他知道自己將被送往何處。

川普在佛州的海湖莊園召開記者會，宣布美國將「接管」委內瑞拉，直到該國的政權可以安全、妥善地完成轉移，並計畫授權由美國的石油公司進入委內瑞拉、投入數十億美元去修復受損的石油基礎建設。川普表示，國務卿盧比奧及國防部長赫格賽斯將組成團隊協助管理委內瑞拉，還說這次的攻擊成效很高，應沒有必要再進行第二波攻擊。

委國副總統願意配合美國？ 川普疑遭打臉

川普還說，在抓到馬杜洛之後，委國副總統德爾西羅德里格斯已在跟美國合作，強調羅德里格斯是「馬杜洛欽點的」，已經宣誓就任總統，宣稱盧比奧已經跟對方談過話，她願意做美國認為必要的事、盡量滿足美國需求，「讓委內瑞拉再次偉大」，並指羅德里格斯「其實別無選擇」。

但另一方面，羅德里格斯週六下午在委內瑞拉國家電視台發表談話，批馬杜洛夫婦被逮捕的行為是「綁架」，要求立即釋放總統夫婦，強調馬杜洛仍是委內瑞拉唯一的總統，反控美軍的行為已經違反國際法，野蠻的攻擊影響了委國的領土完整，並預告委內瑞拉將進入外部緊急狀態，呼籲國民準備保衛國家，這番的談話似乎隔空打臉了川普的說法。

