川普公開力挺高市早苗！得到美國「正面訊號」加持，自民黨真能搶下300席國會多數？

美國總統川普（Donald Trump）再次打破傳統，公開透過社群表態，對發起國會閃電改選的日本首相高市早苗，給予「全面背書」，同時邀請她3月訪問華府、期待在白宮接待高市和代表團。

《路透》報導引述川普個人社群Truth Social的發文，他表示，高市首相與其執政聯盟的施政表現，值得給予高度肯定。「我非常榮幸，能給予她全面且完全的支持，並支持她所代表、備受尊敬的執政聯盟。」

打破歷史傳統

不同於歷任美國總統，川普第二任期愈發積極介入外國選舉。分析人士指出，他對高市早苗的支持，延續長時間以來、與海外右翼領袖結盟的趨勢。在此之前，川普曾力挺過匈牙利總理奧班（Viktor Orban）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與宏都拉斯首都市長、新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。

2026年1月27日，日本創新黨黨首吉村博文(左起)、日本首相高市早苗、日本創新黨共同黨首藤田文武在東京舉行的聯合競選集會上向觀眾致意。（AP）

高市早苗是日本憲政史上首位女首相，政治立場偏向保守派，本人曾表示深受英國「鐵娘子」柴契爾夫人（Margaret Thatcher）啟發。

本次國會改選，根據國內多項民調數據，她所領導的自民黨執政聯盟，被看好將有望大勝。《路透》引述的民調顯示，高市領導的自民黨，與其盟友日本維新會（Ishin），有望在465席的眾議院中，拿下300席議員，讓執政聯盟重奪過半多數，獲得民意授權、使得內閣能夠在未來執政期間更加沒有阻礙。

市場又是怎麼看待川普的發言，瑞穗銀行地緣政治分析師坂本明日香指出，雖然高市早苗本就被看好大勝，但是來自川普的背書，仍將在日本社會引發回響，「從企業角度來看，與川普改善關係、甚至獲得本人認可，將被視為正面訊號；即便在一般民眾眼中，川普在日本的受歡迎程度，也意外地高於部分西方國家。」

日本北陸金澤地區面臨暴風雪襲擊。（美聯社）

日本政府拒絕對川普的背書做出回應，但在記者會上證實，確實已收到邀請，歡迎高市早苗首相於3月19日訪問華府，並稱此次出訪，成為再次確認日美同盟堅定關係的重要契機。

中國議題與市場疑慮

高市早苗曾因為在國會一場，公開談及日本可能如何因應，中國對台灣的軍事入侵行動，進而點燃近十多年來，中日之間最嚴重的外交爭端與矛盾。而面對北京和東京之間互不相讓局勢，外媒曾報導，川普在2025年11月一通私人電話中，要求高市不要進一步激怒北京，因他正試圖維持脆弱的中美貿易休戰。

多名日本官員私下指出，假使高市能在本次大選中，取得壓倒性勝利，未來將在對中議題上，獲得更大政治籌碼。但另一方面，實質掌握國會多數的高市早苗，勢必將推動強化日本防衛能力計畫，此舉也可能進一步引發中國不滿，北京方面已多批評，並認定她的政策、存在重拾軍國主義道路嫌疑。

對外關係帶來的緊張和壓力，似乎沒有動搖高市的內部支持度，她本人甚至成為部分選民的偶像，不少人搶購她使用的手提包，以及在國會書寫用的粉紅色筆。

不過，金融市場對高市近期政策，卻存不同看法，她競選期間承諾，暫停食品銷售稅一事，雖然對普通民眾是好事，卻同時讓投資人感到質疑，擔心這個全球債務負擔最沉重經濟體，未來該如何彌補、每年約5兆日圓（約新台幣1兆93億元）的稅收缺口，反應這個疑慮的做法，投資人近幾個星期開始拋售日本公債，日圓匯率也隨之出現劇烈波動。

民調樂觀底下，選舉結果仍隱藏一定變因，那就是投票意願與國內天氣。儘管眾多日本年輕族群支持高市早苗，但長久以來、年輕世代的投票意願，普遍低於年長世代。更別提冬季的日本，許多行政區面臨暴風雪肆虐，也可能因此影響投票率。

