川普公開力挺 高市早苗有望率自民黨拿下勝選

日本眾議院大選即將在8日登場，在選前倒數階段，美國總統川普(Donald Trump)公開向現任首相兼自民黨黨魁高市早苗表達支持，並期待高市能在下個月訪問華府。

路透社報導，民調顯示，高市領導的自民黨與盟友「日本維新會」有望在眾議院465個席次中拿下約300席，遠超過目前的微弱多數地位。

川普5日在社群平台「真實社群」(Truth Social)上發文表示：「高市首相與她的執政聯盟表現優秀，值得獲得強大的認可」，「我很榮幸能給予她和她的執政聯盟完全的支持」。

廣告 廣告

川普熱衷於干預外國選舉。分析人士指出，他對高市早苗的支持符合他與全球右翼領導人結盟的路線。他對高市表達支持的同一天，也為即將在4月舉行大選的匈牙利極右派總理奧班(Viktor Orban)背書。

儘管高市看來勝券在握，分析人士認為，川普的背書仍將帶來一定的加分效果。瑞穗銀行(Mizuho Bank)分析師館林明日香(Asuka Tatebayashi)指出：「對商界而言，與川普打好關係、被他認可是一大利多。」她表示，川普在日本受歡迎的程度遠高於部分西方國家。

日本政府發言人佐藤啟(Kei Sato)拒絕對川普的背書置評，但證實川普已邀請高市在3月19日訪問華府。佐藤表示：「隨著國際局勢快速變化，此次訪問將為強化日美同盟帶來契機。」

高市早苗去年10月上任後的首批外交活動之一，就是在東京接待川普。當時她把已故前首相安倍晉三的高爾夫球桿送給川普，並承諾對美投入數十億美元投資；川普則稱讚高市作為日本第一位女首相，成功打破了日本政壇的玻璃天花板。(編輯：陳文蔚)