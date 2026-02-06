川普公開挺高市 「完全且全面支持」

日本將在8日舉行眾院大選。美國總統川普5日在「真實社群」平台發文，稱「完全且全面支持」日本首相高市早苗，以及自民黨與日本維新會組成的執政聯盟。川普還確認高市赴美之事，稱期待在3月19日歡迎她到訪白宮。

川普在貼文中指出，此次選舉結果「對日本的未來至關重要」。他稱讚高市為「堅強、有力量、睿智的領導者，已證明是熱愛國家的人」。

川普又說，高市「值得強有力的肯定」，而「作為美國總統，我將完全且全面為她背書」。他寫道：「她絕不會讓日本人民失望。祝願星期日這場非常重要的投票成功」。

談到美日關係，川普強調「美日一直在密切合作，除了針對國家安全，雙方還締結一項非常重大的貿易協議，讓兩國都受惠良多」。川普貼文並附上配圖，是去年10月他訪日時與高市的合影。

日本官房副長官佐藤啟6日在記者會上透露，高市已收到川普邀請，擬於3月19日訪問白宮，正在就此事進行協調。他稱，「希望這是一次有意義的訪問，確認兩國間毫不動搖的團結，並開闢日美同盟新歷史」，表示想為此做好準備。

關於川普談論日本眾院選舉，表態支持高市及執政聯盟一事，佐藤僅表示「政府不便置評」。他還對日美首腦會談在外交與安保、經濟等廣泛領域推動合作，表達了期待。

《日本經濟新聞》指出，川普預計將於4月訪問大陸，與大陸國家主席習近平舉行峰會，而在此之前，川普希望強調與亞洲最大盟友日本之間的合作。

不過也有外媒提到，去年11月，高市在日本眾院答詢中稱，台灣有事「可能構成存亡危機事態」，導致陸日對立，後來川普與高市通話時，據悉要求她避免事態進一步升級。

美國總統在日本選舉期間表明特定立場，實屬罕見。《朝日新聞》就直接點名川普「干涉內政」。但是川普此前也就中南美一些國家的選舉表態，支持認為與自己親近的候選人或勢力。

去年10月阿根廷國會期中選舉期間，川普曾暗示，若右翼總統米雷伊（Javier Milei）領導的政黨獲勝，美方將提供大規模經濟援助。去年11月宏都拉斯總統選舉時，川普也支持右翼國家黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。後來阿斯夫拉當選，已於1月底就任總統。