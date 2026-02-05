川普公開為高市背書催票 「她絕對不會讓日本人民失望！」

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本眾議院大選將於8日舉行投開票，美國總統川普5日在社群平台發文，大讚自民黨黨魁、首相高市早苗是「堅強、有力且睿智的領袖」，更是一位「愛國者」，他很樂意為高市背書，「她絕對不會讓日本人民失望！」

川普在自家社群平台「真實社群」發文，指出「偉大的日本國將於2026年2月8日週日，舉行一場非常重要的國會大選。這場選舉的結果對日本的未來至關重要。高市早苗已證明自己是一位堅強、有力且睿智的領袖，更是一位真心愛國的人。」

川普說：「我期待在3月19日歡迎高市首相造訪白宮。在我訪問日本期間，我和所有的代表團成員都對她印象極其深刻。除了國家安全之外，美日兩國也正緊密合作，致力於達成一項非常重大的貿易協定，這項協定將大力造福兩國。」

川普強調：「高市首相和她的執政聯盟所做的工作，值得獲得強力的認可，因此，身為美利堅合眾國總統，我很榮幸給予她以及她備受推崇的聯盟『完全且徹底的背書』。」

川普最後說：「她絕對不會讓日本人民失望！(SHE WILL NOT LET THE PEOPLE OF JAPAN DOWN!)祝各位在這個非常重要的週日投票日好運。」

據報導，高市預計今年春季首度訪問美國，相關行程目前正協調中，川普前述發文是首度宣布高市訪美日期。相關人士透露，川普政府考慮以「國賓待遇」(state guest)接待高市，顯示美方有意在國際與國內層面強調美日同盟的緊密關係。

