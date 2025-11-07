川普公開稱讚沃爾瑪推出平價感恩節大餐 通膨中幫消費者苦中作樂？

在美國食品價格持續居高不下的背景下，零售巨頭如沃爾瑪（Walmart）和其主要競爭對手紛紛推出極具吸引力的感恩節大餐優惠方案，旨在減輕消費者準備節慶大餐的經濟壓力。這場價格競爭不僅成為消費市場的焦點，更引起了高層政治人物的關注。



美國總統川普於11月5日在美國商業論壇發表演說時，公開讚揚了美國最大私人雇主沃爾瑪所推出的感恩節大餐折扣。

沃爾瑪「感恩節餐籃」領跑市場：一個人花不到4美元



「沃爾瑪剛宣布，他們的標準感恩節套餐……比一年前便宜了25%。這不是很棒嗎？這可是大事一樁！」川普在演講中對這項降價舉措表示肯定，凸顯了大型零售商的定價策略在當前經濟環境下所具有的政治與社會意義。

廣告 廣告

沃爾瑪上個月宣布啟動年度「感恩節餐點籃」優惠活動，該套餐內含涵蓋20項全國品牌與自有品牌商品，包括一隻Butterball火雞，份量可供10人享用，總價不到40美元。這項優惠換算下來，平均每人花費約4美元，成為零售市場中極具競爭力的節日餐點組合。此舉被視為對抗雜貨價格高漲，為眾多家庭提供實質性幫助的策略。

近年的通膨趨勢使得家庭預算承受龐大壓力，尤其體現在食品支出上。根據美國勞工統計局（BLS）發布的消費者物價指數（CPI）數據顯示，截至2025年9月，過去12個月的家用食品價格上漲了2.7%。更廣泛來看，從2020年至2024年的四年期間，消費者購買的所有食品（含雜貨與餐廳餐點）平均成本漲幅高達23.6%，超過同期整體通膨率（CPI所有項目漲幅為21.2%）。

超市巨頭競相加入感恩節套餐價格戰



面對此一趨勢，各大連鎖超市紛紛將感恩節大餐套餐作為吸引顧客、搶占市場的關鍵武器，以更低的節慶套餐價格來爭取消費者。

繼沃爾瑪之後，其他主要零售業者也相繼祭出破盤價套餐：

‧Target（目標百貨）：11月5日，Target宣布加入戰局，推出四人份節慶餐點組合，創下其史上最低價紀錄，總價不到20美元，平均每人約5美元。



‧ALDI：這家折扣連鎖超市宣稱，多年來其感恩節大餐的每人價格一直是全國連鎖業者中最低。該公司自10月起推出優惠，可供10人享用，總價約40美元，比去年便宜7美元，此方案將持續至12月底。



‧Amazon（亞馬遜）：亞馬遜宣布將於11月中旬開始提供優惠，推出五人份大餐，售價僅需25美元，活動將持續至11月27日。



‧Lidl：Lidl也推出可供10人享用的餐點組合，總價不到36美元，內容從火雞到南瓜派一應俱全，優惠同樣持續至11月27日。



這場由沃爾瑪帶頭的感恩節大餐價格戰，清晰地反映出零售業者在通膨時代下，透過極具競爭力的定價策略來鞏固和擴大市占率的積極努力。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

