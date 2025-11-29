川普再下令！宣布拜登「自動簽名機」代簽文件全數作廢

美國總統川普（Donald Trump）再度對前總統拜登（Joe Biden）展開砲火，稱拜登在任期內使用「自動簽名機」代簽大量行政命令等文件。因此於當地時間28日宣布，拜登過去非親自簽名的文件，均不再具有任何效力，全數作廢。

川普於社群平台真實社群（Truth social）發文指出，任何由「瞌睡喬拜登」用自動簽名機簽署的文件與行政命令均被宣布無效，約佔總數92%的文件將不再具有任何效力。」同時強調，未經美國總統明確批准，使用自動簽名機就屬於違法行為。不過川普也表示，拜登並未參與使用過程，如果他有參與，將以偽證罪論處。

川普還提到，過去圍繞在拜登身邊的激進左翼人士，早就奪走他身為總統的權力。事實上，川普長期以來不斷指控拜登使用自動簽名機，曾極力強調拜登使用自動簽字機簽署文件，顯示他在白宮期間並未真正掌權，並下令調查此事，質疑可能與其認知能力下降有關。不過其實在2005年小布希（George W. Bush）任期內就曾指出，總統依法無須親自在法案上簽名，簽署的行政命令仍然有效。

