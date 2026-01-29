川普再催也沒用！聯準會堅決不降息 鮑威爾鬆口建議繼任者

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

不甩美國總統川普（Donald Trump）的施壓，美國聯邦準備理事會（美國聯準會，Fed）於周三宣布維持利率不變，未啟動降息。Fed主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，美國經濟表現穩定，通膨與失業率風險皆有下降趨勢，企業若期待借貸成本下降，恐怕仍需耐心等待一段時間。

美國聯準會於周三宣布維持利率不變，Fed主席鮑威爾表示，美國經濟表現穩定，通膨與失業率風險皆有下降趨勢。（圖／美聯社）

根據《路透社》報導，Fed官員在為期兩天的政策會議後，以10：2的投票結果，決定將基準利率維持在3.50%至3.75%區間。鮑威爾在會後記者會上指出，「美國近期的強勢經濟表現令我們感到驚訝」，並認為Fed目前處於「良好位置」，能在必要時彈性調整政策方向。他也提到，「可能存在著無數組合，促使我們更動利率」，其中包括勞動市場轉弱，或通膨率回落至Fed設定的2%目標。

鮑威爾接著表示，自從Fed去年12月召開政策會議（當時Fed連續三次降息）以來，通膨及就業風險都有所降低，但還是存在，目前的政策形勢則相當良好，Fed理事成員沃勒（Christopher Waller）同時也是下屆美國央行行長熱門人選與目前正從白宮經濟顧問的職位上休假的米蘭（Stephen Miran）也都反對降息25個基點。

然而，這次金融市場矚目的利率決議卻被會後記者會搶了鋒頭，記者們對於Fed獨立性存疑，也好奇鮑威爾是否會於5月任期結束後留任。月初，川普政府曾藉其他案件對鮑威爾展開刑事調查，使其去留問題升溫。川普也曾公開批評Fed與鮑威爾，未能如他所期望般大幅降息以刺激經濟。

對此，鮑威爾曾直言，相關刑事調查是在向聯準會施壓，試圖迫使其依政治意志調整利率政策。此次記者會上，他拒絕就相關爭議進一步評論，不過卻給了繼任者一些建議，如不要捲入政治紛爭、努力對國會負責等。

