川普再出手！旅行禁令擴大 7國全面禁止入境美國

美國總統川普簽署最新移民管制公告，擴大旅行禁令範圍。（取自The White House Flickr）

美國總統川普16日簽署最新移民管制公告，宣布大幅擴張旅行禁令範圍，新增7國列入全面禁止入境名單，另對15國祭出部分限制措施，相關規定預計於明年元旦正式生效。白宮強調，此舉是為防範潛在安全風險，確保美國民眾安全。

哪些國家被全面禁止入境？

根據白宮說明，布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國及獅子山等7國，將面臨全面禁止入境的措施，加上原本已在名單內的12國，目前美國旅行禁令涵蓋範圍已達19國。值得注意的是，持有巴勒斯坦自治政府核發旅行證件者，也被納入全面禁止對象。原先僅受部分限制的寮國與獅子山，這次也被升級為全面禁令。

至於部分限制名單，則包括安哥拉、安地卡及巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞及辛巴威等15國。不過，已持有美國簽證的旅客、合法永久居民，以及外交人員、運動員或被認定符合美國國家利益者，不在此次新限制之列。

旅行禁令為何突然擴大？

白宮指出，此次政策調整，與上月26日發生的華盛頓特區國民兵槍擊案件有關。該案槍手為阿富汗籍人士，曾在美國中央情報局轄下部隊服役，並於2021年美軍撤離阿富汗後獲准入境，今年更取得政治庇護資格。川普政府以此為例，認為現行審查機制存在風險，必須進一步強化移民與入境管制。

敘利亞被列入全面禁令名單，也引發外界關注。白宮說明，儘管敘利亞與美國在安全議題上有所合作，但當地缺乏穩定的中央政府機構，無法有效核發護照或民事文件，篩檢與審核機制不足，構成重大疑慮。

