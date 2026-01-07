川普再出手！逼委內瑞拉「趕走中俄古巴」 只能與美國合作

國際中心／蒲世芸報導

美國總統川普雖逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛，但對於委國施壓的力道並沒有鬆手，甚至還要求這個國家做出重大政治與經濟調整，才允許其恢復更多原油出口。

據ABC News 6日報導，白宮已經向委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）明確傳達必須達成兩大要求，否則不會同意該國進一步增產石油。

報導提到，美方首先要求委內瑞拉「把中國、俄羅斯、伊朗和古巴趕出去，並斷絕與其經濟關係」；其次，委內瑞拉必須同意在石油生產上「僅與美國合作」，並在出售重質原油時優先考量美國。

據熟悉規劃的消息人士透露，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在私下簡報中表示，他相信美國有能力「迫使委內瑞拉就範」，原因之一是委內瑞拉目前現有的油輪已全滿，沒有地方儲存或運送更多原油。美方估計，如果委內瑞拉無法出售其油藏，未來幾週就將陷入財務困境。

聯邦參議院軍事委員會共和黨籍主席韋克爾（Roger Wicker）也指出，政府計畫掌控並接管油源，並強調「沒有任何油輪會去哈瓦那（古巴首都）」。他還說：「目前已沒有油輪可裝載，因為全部都已滿載。」

