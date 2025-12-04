川普再出招！暫停「19個國家」移民申請 關鍵原因曝光

政治中心／李紹宏報導

美國川普政府近日再出招，2日宣布出於國家安全和公共安全考量，暫停來自19個非歐洲國家的移民申請，包括綠卡及入籍申請。此舉適用於6月已受到部分旅行禁令影響的國家，加強對入境和身份調整程序的限制。

美國總統川普暫停19個非歐洲國家的移民申請。（圖／翻攝自The White House）

「國民警衛隊槍擊案」促美國改變移民政策？

官方備忘錄指出，上週華盛頓發生的國民警衛隊成員遇襲事件，是此次政策收緊的背景。一名阿富汗男子已因槍擊事件被逮捕，事件造成一名國民警衛隊成員死亡，另一名重傷。備忘錄列舉的近期疑似移民犯罪案件，亦被政府用作調整政策的依據。

廣告 廣告

美國移民律師協會（AILA）政府關係高級主管沙瓦里·達拉爾-德赫尼表示，該組織已收到多起通報，稱來自旅行禁令所列國家的公民入籍宣誓儀式、入籍面試及身份調整面試被取消，對合法移民的權益造成影響。

哪19國被暫停移民申請？

新政策要求來自名單國家的所有移民接受「徹底的重新審查程序」，包括可能的面試及複面試，以全面評估國家安全及公共安全風險。備忘錄中列出19個目標國家，包含:

1.阿富汗

2.緬甸

3.查德

4.剛果共和國

5.赤道幾內亞

6.厄立特里亞

7.海地

8.伊朗

9.利比亞

10.索馬利亞

11.蘇丹

12.葉門

13.布隆迪

14.古巴

15.寮國

16.塞拉利昂

17.多哥

18.土庫曼斯坦

19.委內瑞拉

美國的移民執法中，近期焦點國家「委內瑞拉」也在限制名單內。圖為委內瑞拉總統馬杜洛。（圖／翻攝自X平台@eleccionescolom）

自今年1月重返白宮以來，川普持續推動強化移民執法，派遣聯邦執法人員至各大城市，並在美墨邊境加強遣返尋求庇護者的行動。觀察人士指出，此次政策再次凸顯政府在強化國家安全與控制移民之間的平衡挑戰，同時也引發對合法移民權益保障的關切。

更多三立新聞網報導

77歲老翁以為女網友愛他 秒送480萬積蓄！真相曝光

還沒冷完！下週「這天」東北季風再增強 最低恐剩10度

黃國昌突曬柯文哲合照 喊「I’m ready」！網酸：準備一起進土城嗎

化學公式好難記？他推口訣「呂秀蓮贏錢」 老司機秒懂：絕對忘不了

