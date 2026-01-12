川普再出拳！ 任何與伊朗貿易往來國家「加徵25％關稅」

川普宣布任何與伊朗貿易往來國家「加徵25％關稅」。（圖／路透社）

伊朗民眾對通貨膨脹飆升、食品價格上漲不滿，爆發大規模反政府抗議示威活動，當局試圖加強鎮壓行動，以遏止動盪局勢。而美國總統川普（Donald Trump）此前曾表示，正在研議「非常強硬的選項」回應伊朗政府對示威人士的鎮壓，且不排除採取軍事行動。12日川普就宣布，即刻起將對任何與伊朗進行貿易的國家，課徵25%關稅，並強調這一命令是「最終且具決定性的」。

川普近日威脅稱，若伊朗政權對平民動用武力將予以打擊，直言「伊朗正在尋求自由，或許是前所未有的。美國隨時準備提供幫助！」白宮11日下午更突然發布一則貼文，強調「願上帝保佑我們的軍隊，我們才正要開始」。

12日川普就在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）上宣布，自即日起，任何與伊朗伊斯蘭共和國進行貿易往來的國家，與美國之間的所有業務往來均須加徵25%的關稅，並強調「這項命令為最終且不得更改的」。

目前白宮尚未進一步說明關稅細節，包括涵蓋範圍、執行方式及法律依據等。而在川普宣布這項關稅新政策的數小時前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴媒體，「川普總統的一項優點，就是會讓所有選項都擺在檯面上。而空襲是這位三軍統帥的眾多選項之一」。

