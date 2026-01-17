川普再出狂言！稱考慮向反對美接管格陵蘭國家加徵關稅

正當美國國會兩黨代表團在丹麥首都哥本哈根努力緩和緊張局勢之際，美國總統川普（Donald Trump）於當地時間17日表示，他可能對不支持美國控制格陵蘭的國家祭出關稅。

川普對格陵蘭勢在必得。（圖／美聯社）

據美聯社報導，川普在白宮一場有關鄉村醫療保健的活動中，提到他曾威脅歐洲盟友對藥品加徵關稅。「我可能也會對格陵蘭這麼做，」川普說，「如果他們不支持格陵蘭，我可能會對這些國家實施關稅，因為出於國家安全考量，我們需要格陵蘭。」這是他首次提出可能利用關稅作為迫使各國讓步的手段。

格陵蘭是北約盟友丹麥的半自治領土，川普數月來一直堅持美國應控制這個北極島嶼。本週稍早，他表示美國無法控制格陵蘭是「不可接受的」。丹麥和格陵蘭外交部長本週在華盛頓與美國副總統范斯（JD Vance）及國務卿盧比歐（Marco Rubio）會面，雖未解決深層分歧，但同意成立工作小組。

與此同時，歐洲領導人堅持格陵蘭事務只能由丹麥和格陵蘭自行決定。丹麥本週宣布將與盟友合作，增加在格陵蘭的軍事部署。

在哥本哈根，美國參眾兩院議員代表團與丹麥和格陵蘭立法者會面，並與包括丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在內的領導人會談。代表團領袖、民主黨參議員庫恩斯（Chris Coons）感謝主辦方「225年來作為良好且值得信賴的盟友和夥伴」，並表示「我們進行了強有力且深入的對話，討論如何將這種關係延續到未來。」

美國代表團飛往哥本哈根，與丹麥、格陵蘭立法者會面。（圖／路透）

這些言論與白宮釋出的訊息形成鮮明對比。川普一再聲稱中國大陸和俄羅斯對富含未開發關鍵礦產的格陵蘭有所企圖，藉此為美國接管提出理由。白宮尚未排除以武力奪取該領土的可能性。

參與週五會議的格陵蘭政治人物、丹麥國會議員謝姆尼茲（Aaja Chemnitz）表示：「老實說，我們聽到了太多謊言和對格陵蘭威脅的誇大之詞，而目前我們看到的威脅主要來自美國方面。」

