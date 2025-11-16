川普再動用特赦權 兩國會暴動案被告獲釋
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國總統川普最近針對2021年1月6日國會暴動相關調查案簽署了兩項特赦，包括一名因恐嚇要對FBI探員開槍而被定罪服刑的女性，以及一名因非法持槍罪尚在服刑的男子。
美聯社報導，前任拜登（Joe Biden）政府大規模調查2021年1月6日國會大廈暴動事件，至今已有超過1500人被起訴。川普今天簽署的兩項特赦，是他動用總統的憲法特赦權來協助支持者的最新事例。
聯邦調查局(FBI)探員在2021年根據線索，聯繫凱伊（Suzanne Ellen Kaye），以調查她是否曾出現在1月6日國會暴動現場，但凱伊隨後在社群媒體發布影片說，如果探員登門找她，她將會開槍，因她擁有憲法第二修正案的持槍權。
檢方於法庭文件中指出，凱伊的言論造成社會中暴力政治言論的普遍化。
凱伊後來以恐嚇罪被定罪，經服刑18個月後在去年獲釋。
另一案中，川普赦免了來自肯塔基州路易維爾（Louisville）的威爾森（Daniel Edwin Wilson）。威爾森在國會暴動案遭調查時，當局在他的住宅發現6把槍和約4800枚子彈。由於他曾有前科，依法是不得持有槍支。
司法部最初在今年2月說，總統川普在重返白宮首波赦免，僅是針對國會暴動參與者，並不包括威爾森的非法持槍罪。但司法部後來改變立場說，已「進一步確認總統赦免的意願」。
威爾森案引發法律爭議，討論川普今年1月廣泛赦免當年國會暴動參與者，是否能適用於調查過程中所發現的犯嫌其他罪行。
威爾森的律師今天表示，威爾森原訂服刑至2028年，已於昨晚因特赦獲釋。（編譯：紀錦玲）1141116
