川普再喊美國需要格陵蘭 丹麥與歐盟不滿

（中央社哥本哈根4日綜合外電報導）美國總統川普今天重申，他認為格陵蘭應該併入美國版圖，引發丹麥與歐洲聯盟（EU）不滿；丹麥總理佛瑞德里克森敦促美國停止「威脅」格陵蘭。

法新社報導，川普多次表態希望掌控這座位處戰略要地、資源豐富的北極島嶼，隨著美國出兵干預委內瑞拉，再度引發外界對格陵蘭的憂慮。

川普在返回華府的空軍一號（Air Force One）上重申此一目標。他說：「基於國家安全考量，我們需要格陵蘭，而丹麥無法做到這一點。」 川普最有影響力的幕僚之妻米勒（Katie Miller）週末在社群媒體貼出一張美國國旗覆蓋格陵蘭全島的地圖，並簡短留下一句「快了」（SOON）。

丹麥與歐盟對川普的格陵蘭計畫表達強烈不滿。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天發表聲明說，「我要向美國把話說清楚，所謂美國應接管格陵蘭的說法，簡直荒謬至極」，並呼籲華府停止「威脅其歷史盟友」。

歐洲各國領袖也對川普出兵攻擊委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）、逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動感到震驚，目前馬杜洛正被拘押在紐約。

川普說，格陵蘭蘊藏對科技產業至關重要的關鍵礦產，對美國國家安全至關重要。

「大西洋月刊」（The Atlantic）今天報導，川普接受電話訪問時，被問到美國對委內瑞拉的軍事行動對格陵蘭發出何種訊號，川普表示，這要由他人自行判斷，「他們要自己去理解，我真的不知道」。

他補充說：「但我們確實需要格陵蘭，絕對需要，為了防衛。」

格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）批評米勒的貼文「無禮」。他說，「各國與人民的關係是建立在相互尊重和國際法上，而非無視我們地位與權利的象徵性姿態上」，他也強調，「沒有理由恐慌，也不必擔心。我們的國家是非賣品，我們的未來也不會由社群媒體貼文決定」。

對於米勒的貼文，丹麥駐美國大使索倫森（Jesper Moeller Soerensen）以「善意提醒」回應，表示作為北大西洋公約組織（NATO）成員國的丹麥已「大幅加強北極安全防衛」，並與美國密切合作。

他說：「我們是親密盟友，應該繼續以這種方式合作」。（編譯：劉文瑜）1150105