川普再喊「想開除鮑爾」 點名黃仁勳稱：晶片回美製造

美國總統川普和輝達執行長黃仁勳，資料畫面。（圖／美聯社）





美國總統川普再度痛批聯準會主席鮑爾，質疑他太晚降息，表示「真的很想開除他」；同一場合中，川普也點名輝達執行長黃仁勳，更強調先進晶片應該要回流美國製造。

美國總統川普：「他（鮑爾）真的有心理問題，肯定哪裡不對勁，只是我真想炒掉他，他就該被開除。」

川普口中說「他」，也真的就只有「他」聯準會主席鮑爾。

只要是談到經濟，川普就像是被解鎖關鍵字般，在一場活動中，批評鮑爾沒有更快降低利率，多次喊著想換掉鮑爾，敦促財政部長，趕緊找好他的繼任者，再度干預聯準會的運作。而這場會議，川普也提及半導體議題，甚至會議中直接點名黃仁勳。

美國總統川普：「黃仁勳，我不覺得你能和你的台灣朋友，一起開大型工廠，我們拿下那裡40%或50%的晶片產業...。」

川普一心想讓晶片回流美國製造，強調科技業，需指導美國人製造晶片與其他產品。甚至在自家社群平台連轉3篇黃仁勳受訪的言論，包括輝達已開始製造最先進AI晶片，川普期盼美國重新工業化，未來先進晶片將在美國製造等等。尤其川普日前才又批評台積電搶走工作，如今以演說方式，再次表明川普想讓晶片在美國再次偉大的決心。

