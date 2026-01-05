川普再喊「美國需要格陵蘭」 丹麥、格陵蘭領導人強硬反擊

美國總統川普（Donald Trump）在抓捕委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro）的隔天，再次向外界表明「美國絕對需要格陵蘭」。對此，丹麥首相強硬反擊，呼籲川普停止對格陵蘭島發出的併吞威脅，格陵蘭總理也發出聲明，嚴正表態川普此言對格陵蘭來說非常不尊重。

隨著美國政府出兵干預委內瑞拉，外界對於格陵蘭的擔憂也迅速提高，過去川普就曾多次表態希望將格陵蘭納入美國版圖，日前更在接受《大西洋月刊》（The Atlantic）專訪時表示，「我們絕對需要格陵蘭島，這是肯定的，為了用於國防需求」，再度重申吞併格陵蘭島的想法。

面對川普喊話，丹麥和格陵蘭領導人皆呼籲川普停止威脅吞併格陵蘭，丹麥首相週日在一份聲明中表示，「討論美國是否需要接管格陵蘭完全沒有道理，美國無權併吞丹麥領土。因此，我強烈要求美國停止威脅歷史上親密的盟友，以及另一個國家和人民，他們已經明確表示，他們不是對外販售的物品」。

格陵蘭總理也於同一天發表聲明稱，「當美國總統說出『我們需要格陵蘭』，並將我們與委內瑞拉及軍事干預串連起來時，這不僅是錯誤的，而且對我們是很不尊重的」。

格陵蘭島位於歐洲和北美之間，由於戰略位置相當優越，加上礦產資源豐富，因此川普多次主張格陵蘭應該成為美國的一部份，並於去年12月21日任命路易斯安那州州長蘭德里（Jeff Landry）為格陵蘭島特使，不過此舉也引發丹麥和格陵蘭的強烈批評。

責任編輯／馮康蕙

