川普再喊「需要」格陵蘭 學者：意在掌握能源霸權

美國近期接管委內瑞拉，震驚全球，美國總統川普(Donald Trump)隨即重提「需要」格陵蘭言論。學者今天(6日)分析，川普這些舉措意在掌握石油等關鍵戰略資源，以確保美國握有「美元」與「油價」雙重霸權；但學者直言，格陵蘭屬民主陣營，若川普強硬出手拿下格陵蘭，美國恐失去國際領導聲譽，其難度與代價遠高於接管委內瑞拉。

美國日前發起軍事行動逮補委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)夫婦，並宣布接管委內瑞拉。隨後美國總統川普受訪時重申，美國在防衛方面「確實需要格陵蘭，絕對需要」。而此言也引發外界揣測。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生6日分析，川普是一位「愛國者」，其核心戰略是透過掌握全球能源供需與定價權，讓美國再次偉大，因此除了鎖定擁有全球最大石油儲量的委內瑞拉，川普也將目光放在同樣擁有豐富的石油以及稀土、天然氣等資源的格陵蘭。

邱達生表示，儘管新能源崛起，但石油仍是能在國際上「呼風喚雨」的戰略物資，因此，可以看見川普上任後一方面試圖增加美國頁岩油產能，另一方面也介入中東紛擾、調停俄烏戰爭，近期更以掃毒為由，接管委內瑞拉，現在再喊需要格陵蘭，背後動機之一都是為了掌握石油及其定價權。他說：『(原音)他知道就是說只要擁有全球供需，甚至未來能夠左右國際油價的話，基本上美國掌握2個優勢了，除了美元，還有油價，這個對全球的影響力大概就沒有人有辦法挑戰他。』

不過，邱達生指出，從經濟學角度看，接管委內瑞拉已經是一項「高風險投資」，而要拿下格陵蘭的難度遠高於委內瑞拉，因為美國可用毒品問題為由出兵委內瑞拉，但格陵蘭目前主權歸屬於丹麥，是民主陣營的一員，美方恐師出無名。

邱達生認為，若川普執意動武拿下格陵蘭，歐盟、北約勢必無法同意，將引發西方陣營內部對抗，不僅會對世界經濟帶來難以評估的風險，更將重創美國在國際社會的領導地位與聲譽，對川普而言弊大於利，因此較可行的路徑會是透過投資、合作經營開發格陵蘭資源，創造雙贏。(編輯：宋皖媛)

