川普再嗆鮑爾降息降太少「應降到全球最低」：今面談Fed新主席

美國聯邦準備理事會（Fed）召開政策會議，再次宣布降息1碼，為今年以來連續第3次降息。美國股市全面收漲。美國總統川普長期抨擊聯準會主席鮑爾降息太慢，這次似乎仍不滿意，要求美國的基準利率應該降到世界最低。

聯準會喊出降息1碼，下修聯邦基金利率目標區間至3.50％至3.75％，但川普不滿毅，直言降息幅度「本來至少可以擴大一倍。」

川普今年1月上任後便不斷要求降息，聯準會9月首度調降利率，至今連3降，川普嗆鮑爾「僵硬」、「死腦筋」，稱對方在對美國經濟扯後腿，直言「當一個國家發展良好時，你不能扼殺增長。這就是他們正在做的事情。他們扼殺了增長。」

鮑爾聯準會主席即將在明年5月結束，川普在白宮舉行企業高層會談時，提到今日打算見到前聯準會理事華許（Kevin Warsh），物色新聯準會主席人選，目前呼聲最高人選為華許與白宮國家經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）。

