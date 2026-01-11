川普再威脅格陵蘭 格陵蘭政黨堅拒美國控制

對於，美國總統川普（Donald Trump）週五（ 9 日）再度對格陵蘭發出威脅，《日本時報》今日（ 11 日）報導，格陵蘭各政黨表示，他們不希望受到華盛頓控制。 圖 : 翻攝自環球網

[Newtalk新聞] 針對美國總統川普（Donald Trump）週五（ 9 日）再度對格陵蘭發出威脅，《日本時報》今日（ 11 日）報導，格陵蘭各政黨表示，他們不希望受到華盛頓控制。週五晚間的聲明發表之際，川普重申：「不管他們喜不喜歡，我們都會在格陵蘭採取行動。」上週白宮表示川普想要購買格陵蘭，並拒絕排除軍事行動的可能後，歐洲各首都正緊急商討協調回應。格陵蘭議會五個政黨領袖在聯合聲明中表示：「我們不想成為美國人，也不想成為丹麥人，我們想成為格陵蘭人。」他們補充：「格陵蘭的未來必須由格陵蘭人民決定。」

美國有線電視新聞網《CNN》報導，美國總統川普（Donald Trump）週五再度對格陵蘭發出威脅，強調若美國不採取行動，未來俄羅斯或中國可能會佔領該地。川普表示，如果他無法「用簡單的方式」達成取得該領土的協議，那麼就必須「用艱難的方式來做」。

川普在白宮對記者表示：「不管他們喜不喜歡，我們都會在格陵蘭採取行動，因為如果我們不這麼做，俄羅斯或中國就會接管格陵蘭，而我們不會讓俄羅斯或中國成為我們的鄰居。」

《日本時報》報導提及，法國外交部長尚-諾埃爾．巴羅（Jean-Noel Barrot）在週六發表的專訪中表示，川普的「威脅手段必須停止」。但他同時表示，他不認為美國會進行軍事干預。巴羅說：「格陵蘭是歐洲領土，置於北約保護之下。我想補充，歐洲有非常強大的手段來保護自身利益。」

《CNN》報導指出，若美國決定以武力奪取格陵蘭，其他北約成員國將如何回應，目前仍不明朗。歐洲多國領袖警告，此舉恐對北大西洋公約組織造成嚴重後果。法國、德國、英國、義大利、波蘭與西班牙領袖在一份聯合聲明中指出，格陵蘭屬於格陵蘭人民。

川普表示：「我比較希望用簡單的方式達成協議，但如果無法用簡單的方式，我們就會用艱難的方式。順帶一提，我其實也很喜歡丹麥，我必須說，他們對我一直都很好，我是他們的大粉絲。」

根據丹麥通訊社《Ritzau》週六公布的民調，超過 38% 的丹麥人認為，在川普政府下，美國可能會對格陵蘭發動入侵。格陵蘭曾是丹麥殖民地直到1953年，26年後取得自治權，目前正考慮逐步放鬆與丹麥的聯繫。然而，許多格陵蘭人對此仍保持謹慎。

