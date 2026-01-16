川普再威脅格陵蘭+Fed人選反覆不定 美股小幅下跌

美國紐約證交所週五小幅收黑。路透社資料照片



受到地緣政治不確定性和美國聯準會主席人選未決影響，投資人保守觀望，美國股市週五（1/17）收盤收黑。

美國多間大型銀行周五公布業績，結果好壞參半。此外，美國總統川普暗示不會讓呼聲高的國家經濟委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）擔任聯準會（Fed）主席，以及有關格陵蘭的最新發言均讓投資人持觀望態度。

道瓊工業指數終場下跌83.11點，或0.17%，收在49359.33點。標準普爾500指數下跌4.46點，或0.06%，收在6940.01點。那斯達克指數下跌14.63點，或0.06%，收在23515.39點。

廣告 廣告

川普週五在白宮表示，希望哈塞特（Kevin Hassett）繼續留在現任職位上，並暗示哈塞特可能不會被提名為下一任聯準會（Fed）。他說：「我看到凱文就在觀眾席裡，我想感謝你。你今天在電視上的表現非常出色。說實話，我其實希望你繼續待在你現在的位置上。」

哈塞特過去一陣子被視為接任現任Fed主席鮑爾（Jerome Powell）的熱門人選。然而，在川普發表上述言論後，預測市場顯示前Fed理事華許（Kevin Warsh）在接任人選競爭中已領先。交易員普遍認為，與華許相比，哈塞特是更受市場歡迎的人選，華爾街預期他更願意維持較低利率水準。

此外，川普週五進一步威脅，如果某些國家「不配合格陵蘭事務」，他很可能會實施關稅措施，進一步推高政治風險。

更多太報報導

就是要搶格陵蘭 川普：可能對不配合的國家加徵關稅

川普格陵蘭特使：3月將訪格陵蘭 「相信能達成協議」

社交E人兼送禮達人！高市用義語唱生日快樂歌、送三麗鷗周邊 梅洛尼眼神發亮