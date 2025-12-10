川普再打晶片自主牌！喊美國「重返 50% 市占」點名台灣關鍵地位

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

美國總統川普推動的「對等關稅」政策目前正由最高法院審理，他8日再次談到全球半導體布局，強調美國將「很快」重返全球50%的晶片市占。他點名台灣在晶片製造鏈中的關鍵地位，警告美國過度依賴亞洲供應鏈，可能帶來國安與產業風險。

川普強調美國將「很快」重返全球50%的晶片市占（圖／Unsplash）​​​​​

川普的說法再次凸顯晶片自製的重要性。《晶片法案》通過後，美國積極吸引台積電、三星、英特爾等企業赴美設廠，但在地生產仍受到高成本、人力缺口與量產技術成熟度等限制。分析認為，川普此番談話帶有政治宣示意味，不過也反映美國對供應鏈外移的焦慮。

另一方面，川普主張以高額關稅保護本土產業，並引述《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）主張總統擁有課稅權限。然而該主張先前遭下級法院認定違法，因此案件已上訴至最高法院，包括部分保守派法官也對政策合法性提出質疑。商務部長盧特尼克則表示，政府對爭取至少5至6名大法官支持有信心。

川普並在與農業代表的圓桌會議上宣布120億美元農業援助方案，希望減緩關稅政策與其他經濟壓力對農民造成的衝擊。他強調，關稅將加速美國重建晶片與汽車製造產業，推動「製造業回流」。

