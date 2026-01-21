川普再拋強硬言論！黃金改寫歷史高 資金選邊站它們跟著飛
財經中心／余國棟報導
美國與歐洲圍繞格陵蘭、關稅與貿易政策的對立持續擴大，黃金周三（21）日強勢衝破每盎司4850美元大關，盤中一度改寫歷史新高4888美元，白銀也同步刷新紀錄、站上95美元關卡，顯示地緣政治緊張與金融市場不安情緒快速升溫，避險資金明顯回流貴金屬市場，推升金銀價格齊步飆高。
跟黃金相關商品期元大S&P黃金(00635U)周三（21）日收盤大漲1.8元股價來到52.1元漲幅3.58%，具備2倍槓桿期元大S&P黃金正2(00708L)股價也大漲7.55元股價來到113元漲幅7.14%。
黃金現貨漲幅一度超過2%，最高觸及每盎司4888美元附近，2月交割的黃金期貨漲勢更為猛烈。白銀盤中一度突破95美元後震盪回檔，但仍穩守歷史高檔區間，顯示資金並未明顯撤出，而是呈現高檔換手整理的格局。市場普遍認為，這波金銀暴衝的核心動能來自地緣政治風險急速升高。美國與歐洲圍繞格陵蘭、關稅與貿易政策的對立持續擴大，美國總統川普再度釋出強硬言論，引發投資人對全球貿易衝突升溫的擔憂，美股同步走弱、避險需求明顯升溫，資金快速轉向黃金與白銀等傳統避險資產。
除了政治因素外，匯市與債市的變化也為金價提供推力。美元指數出現數月來最大單日跌幅，使得以美元計價的黃金對海外買家更具吸引力；同時，日本公債與全球債市出現明顯賣壓，殖利率波動加劇，進一步放大市場不安情緒，推動避險資產需求升溫。
分析師指出，隨著投資人對經濟與政治不確定性的容忍度下降，黃金的避險角色再度被放大。在降息預期升溫的背景下，持有黃金的機會成本相對下降，也讓資金更願意進場布局。市場目前普遍押注，2026年起主要央行仍有降息空間，對金價中期走勢形成支撐。
回顧今年以來的表現，黃金在去年大漲逾六成後，今年仍延續強勢格局，年初至今累計漲幅已逼近一成，顯示多頭趨勢尚未遭到明顯破壞。技術面來看，短、中、長期均線呈現多頭排列，市場信心依舊偏多。
不過，部分市場人士也提醒，金價短線漲幅已大，若地緣政治風險出現降溫跡象，或美元止跌反彈，不排除出現高檔震盪甚至回檔整理。但在不確定性仍高的環境下，黃金與白銀短期仍將維持高檔強勢格局，4800美元以上的金價區間，正逐漸成為市場關注的新戰場。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
