美國川普總統掀起反綠風潮，破壞民主體制，跨越道德底線，國際秩序與地球環境都搖搖欲墜。他在2016年到2020年第一任期中已對環境造成不利影響，2025年1月再度上任以來，發布一堆行政命令，撤銷或弱化拜登前總統諸多恢復的環保措施或政策，二次回鍋駕輕就熟而變本加厲，對於美國本土環境與全球氣候治理都造成巨大傷害。

川普對於環境的「綠色反彈」（greenlash）表現在以下六大方面：

一、監理倒退：他鬆綁「清淨空氣」的規定，放寬石油開發中甲烷氣體洩漏的標準，也凍結或削弱車輛效能標準，減少對汽車工業節能減碳的監理；

廣告 廣告

二、放任石油、天然氣與煤開發，並奚落再生能源，說風力發電機醜陋不堪、破壞景觀。

三、削弱聯邦有關氣候治理的工作，最為人矚目的就是2020、2025年兩度退出「巴黎氣候協定」，期間2021年拜登總統曾又簽署加入。

四、弱化各類環境保育或保護，危害水源、水質、森林、土地及生物多樣性。

五、公開質疑氣候變遷的科學性，稱其為騙局，削弱公眾對於氣候行動的信任。

六、削減環保部門、海洋與大氣研究部門的預算，終止委外合約，裁減研究人員。

種種措施，都被包裝在「讓美國再度偉大」，或是「確保國家安全」的大包裹中，對美國的組織、法規、意識形態造成重大衝擊，對地球環境將留下嚴重的傷痕。

幸好，「天下之大，非一人所能獨治」。川普首任期間，因缺乏聯邦行政經驗，他的毒手不能遍及所有單位；抑或是，他從來就鄙夷科學研究，也不在意，因此帶有研究性質的美國聯邦機構，例如美國政府課責辦公室、環保署，及國家科學、工程、醫學研究院，當年仍能繼續本於法定職能對於川普的環境政策效能或環境影響做出專業評估，持續出版，歷歷在目。美國學者在川普高壓下雖然寒蟬難語，國際學者卻也能按圖索驥，在國際學術刊物中有憑有據地深入分析，評價川普環境政策的衝擊與「遺產」（legacy）。

批評他的學者主要從公共政策角度出發，認為除了環境之外，川普對於民主體制造成巨大傷害。川普競選時就以「反建制」為訴求，執政前後5年來充滿「反建制」的作為。他破壞了民主規範與國會制衡，例如，在未經國會批准的情況下動用資金修建邊境牆；他將司法部和聯邦調查局等執法機構政治化，要求它們調查政治對手，並批評對他不利的裁決或調查結果，削弱了這些機構作為獨立、公正的法律執行者的公信力。

他將主流媒體稱為「人民的敵人」，試圖削弱媒體作為第四權的監督作用。今年更將政治黑手伸入長春藤名校等大學，逼迫校長下台。保守派專欄作家史蒂芬斯早在2017年就下了批註：「我們有個『沒有護欄（guardrails）的總統』，川普的蔑視法律、程序和禮儀，成為他手下一批人的行為樣板。」（作者為逢甲大學講座教授）