川普再控澤倫斯基阻礙和平 稱普丁已準備好結束戰爭

美國總統川普(Donald Trump)去年上任以來持續斡旋俄烏停火，但始終未能敲定協議。他近日受訪時表示，目前阻礙俄烏達成停火的是烏克蘭，不是俄羅斯。這番言論一出，再度引起外界對美國立場的疑慮。

俄烏戰爭即將屆滿4年，路透社報導，川普14日在白宮橢圓形辦公室接受專訪時指出，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已經準備好結束這場戰爭；相較之下，他認為烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)顯得較為猶豫。

廣告 廣告

川普談到普丁時表示，「我認為他已經準備好達成協議」。

當被問到美國所主導的談判為何遲遲無法解決俄烏戰爭時，川普簡短地回答：「澤倫斯基。」他還說，烏克蘭對停火的意願較低。

川普這番言論似乎暗示他又一次對澤倫斯基失去耐心。自從兩人去年2月在白宮大吵後，雙方互動在過去一年來已有所改善。不過，與其他美國盟友相比，川普更傾向接受普丁的保證，這一點令烏克蘭、歐洲國家和部分共和黨人感到沮喪。

近幾週來，俄烏和平談判聚焦在戰後的安全保障，以確保俄羅斯停火後不會再次入侵。為了達成協議，美方要求基輔放棄東部的頓巴斯地區(Donbas)；澤倫斯基則表示，不可能在領土議題上讓步，並強調根據烏克蘭憲法，政府沒有權力放棄任何領土。

世界經濟論壇(WEF)年會將於下週在瑞士登場，川普預計將親自出席。他告訴記者，如果澤倫斯基也出席這場會議，他願意與他見面，但雙方目前對於可能的會談還沒有任何具體計畫。