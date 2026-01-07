川普再控馬杜洛抄襲舞步！自曝遭到老婆嫌棄

▲美國總統川普（Donald Trump）批評委瑞內拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）模仿他跳舞。（合成圖／路透／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 委瑞內拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的「罪行」再添一樁！美國總統川普（Donald Trump）3日派兵把馬杜洛夫婦從委國綁回美國送審，馬杜洛面臨毒品販運等多項指控，而川普週二在對國會共和黨人發表談話時，批評馬杜洛「模仿我跳舞」，還說馬杜洛「殺害了數百萬人」。

根據《衛報》報導，川普表示馬杜洛是個暴力分子，「他殺害了數百萬人，還實施酷刑，他們在卡拉卡斯市中心有一個酷刑室，現在正在關閉」，但沒有進一步說明這些指控。

另外，川普也提到馬杜洛試圖「模仿我跳舞」，似乎是在回應早前的媒體報導。之前有外媒披露，就在美國不斷加大軍事壓力之際，馬杜洛近幾週經常在公開場合跳舞，配上「不要戰爭要和平」的電子樂，加上一副若無其事的表現，讓川普團隊認為馬杜洛是在嘲諷美方的軍事行動，促使白宮決定綁架他。

川普還透露自己與老婆梅蘭妮亞之間的對話，梅蘭妮亞受不了他的招牌舞步，也就是僵硬的扭胯和握拳揮臂動作，認為這有失總統風範，川普回應說「親愛的，每個人都想看我跳舞」，梅蘭妮亞則打槍表示，「沒人喜歡，大家只是對你客氣」，川普則堅持梅蘭妮亞錯了，「現場整個瘋掉，他們尖叫吼著『跳舞吧，拜託！』」

川普週二在談話結束後，依然邊走邊跳舞著下台，台下共和黨人則送上一片歡呼聲。

