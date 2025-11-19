川普再提台灣和晶片業：美國需要外籍人員助設廠運作

（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）美國總統川普力促製造業回流美國，他今天再度提及，美國曾領導晶片產業，但後來被其他人「拿走」，像是台灣，但不怪他們。他也強調，若不允許國外企業帶著他們國家的技術人員赴美協助設廠並讓廠房運作，「我們就不可能成功」。

川普（Donald Trump）重返白宮以來關稅措施不斷，包括對特定產業課徵關稅，盼藉此促進製造業回流美國。他揚言課徵半導體關稅但表示，若承諾在美設廠或正在設廠，則可豁免。

廣告 廣告

川普先前多次提及，美國晶片產業外移到其他地方，包括台灣，但現在許多晶片公司都在回流美國。他今天在華府舉行的美國沙烏地投資論壇致詞時再度表示，美國在30、40年前曾領導晶片產業，但後來其他人開始進到這個領域把它「拿走」，像是台灣，但「我不怪他們」。

他稱，美國當時沒有會保護國內產業的總統，如果當時有人說「你們去台灣非常好… 但當你們把產品賣回美國時，會被課徵250%的關稅」，那就沒有人會離開。

另外，川普表示，如果投資者需要帶人到美國協助開設工廠，「我們希望你們這樣做」，並教導美國人如何製造電腦晶片。到美國投資數十億美元打造電腦晶片工廠，像是在亞利桑那州那樣，然後直接從失業名單上找人來維持廠房運作，這是不可能的。

川普提的例子應是指台積電。身為全球最大晶圓代工廠，台積電繼原本規劃在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠後，3月初宣布將對美再投資至少1000億美元（約新台幣3兆2915億元），用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠及一間研發中心；這使得台積電在美國總投資金額達到1650億美元。

川普還說，他們會需要帶很多人一起過來，「而我會歡迎那些人」。他並向「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者喊話，這些人是來教美國人如何製造晶片，短時間之後，「我們的人就會做得非常出色」，那些人就可以回家，回到他們可能一直想回去的地方。

出席美國沙烏地投資論壇的企業家包括AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。川普致詞提及黃仁勳時，除了關心Blackwell晶片進展，還表示，黃仁勳和「他的台灣朋友」一起開大型工廠製造電腦晶片，這不可能透過僱用連晶片長什麼樣都不知道的人來做到。

川普強調，若不允許那些在工廠、設備上投資數十億美元的人帶著他們國家的大量技術人員赴美，好讓工廠開工、運作並開始營運，「我們就不可能成功」。

黃仁勳10月造訪台積電亞利桑那州廠，慶祝第一片在美國本土生產、將用於製造Blackwell人工智慧晶片的晶圓誕生。川普今天稍早在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發布相關照片，照片中可看到黃仁勳等企業高層，背景也清楚可見台積電標誌。（編輯：陳慧萍）1141120