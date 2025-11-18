川普再提台灣搶晶片製造 黃國昌重批「認知錯誤」：赤裸展現野心

美國總統川普昨於在白宮受訪時，再度提及晶片幾乎全部在台生產「非常可恥」。對此，民眾黨主席黃國昌今（18日）受訪時說，川普是認知錯誤。（圖／李智為攝）

美國總統川普昨於在白宮受訪時，再度提及晶片幾乎全部在台生產「非常可恥」。對此，民眾黨主席黃國昌今（18日）受訪時說，川普是認知錯誤，該說法不僅傷害了善良台灣人民的情感，更赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心。

川普昨說，美國過往愚蠢地讓晶片製造外移，將主導權拱手讓給台灣，如今幾乎100%的晶片都在台灣生產，如此局面「非常可恥」。黃國昌今受訪時對此回應，台灣半導體在世界上的成就，是在全體台灣人民支持下，靠著一代又一代的台灣人努力，更是非常多優秀的工程師燃燒自己的生命，所打造出來的半導體產業。

黃國昌接著直指「川普認知錯誤」，稱其不僅傷害了善良台灣人民的情感，更赤裸裸地展現掠奪台灣半導體產業的野心，相信台灣人民不會認同，台灣政府也不應放任美國政府想要掠奪台灣的半導體產業。



