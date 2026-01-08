川普再提「拿下格陵蘭」 李其澤：戰略野心更強硬、盟友信任出現裂痕

川普再提「拿下格陵蘭」，外交學者李其澤認為，戰略野心更強硬，反而使盟友信任出現裂痕。（示意圖／達志 Shutterstock）。

最近美國總統川普又公開表示對格陵蘭島的覬覦，不僅公開宣示取得該島是「美國國家安全優先事項」，更表示白宮正在評估一系列方案，從外交購買到可能動用武力等都被視為獲取控制權的選擇之一，引起國際社會極大震撼與批評。外交學者李其澤認為，面對中俄威脅，其強硬的策略意圖，反而損害北約與歐洲盟友的信任。

格陵蘭位於北極圈，是世界上面積最大但人口稀少的島嶼。雖然名義上屬於丹麥王國的自治領土，但其極為重要的地理位置與潛在的自然資源，使它成為美、俄、中等大國在北極地區競爭的焦點。川普政府強調，控制格陵蘭可加強美國在北極的戰略威懾能力與軍事部署：該地可作為監控俄羅斯與中國在北極動向的重要前沿位置。

李其澤表示，美國這次對格陵蘭的企圖並非新鮮事。歷史上美國曾在1867 年購買阿拉斯加後數度探討過購買或交換格陵蘭的提議，包括 1910 年提出的土地交換計畫、1946 年曾向丹麥提出以 1 億美元黃金購買整島等方案，但最終均告失敗。如今川普再提，仍是基於對北極戰略的重要性理解，只不過這次言論尺度更大且更具攻擊性。

在目前美國官方的說法中，川普與智囊團更傾向於透過外交談判或付費方式取得格陵蘭，而非立即動武。美國國務卿盧比歐在國會閉門簡報中特別指出，他們的目標是與丹麥談判「購買格陵蘭島」，試圖以外交手段達成這一目標。 然而白宮聲明同時保留了「使用軍事力量始終是選項之一」的表述，這種含糊其辭的姿態加劇了盟友與媒體對美國意圖的疑慮。

對於這一政策，各方反應不一。丹麥政府與格陵蘭自治政府均強烈反對。丹麥總理梅特·弗雷德里克森（Mette Frederiksen）與格陵蘭首相均表態明確拒絕美國的領土要求，強調格陵蘭不是「美國購物清單上的一件商品」，並呼籲美方尊重主權與國際法。 同時，包括法國、英國、德國等北約盟國也發表聯合聲明，重申遵守《聯合國憲章》關於主權與領土完整的原則，並呼籲集體保障北極安全，反對單邊強硬行為。

這一事件也在國際安全與盟友關係層面投下長遠陰影。分析指出，若美國真實推動收購甚至暗示以武力取得，這可能成為北約歷史上最深刻的裂縫之一，損害跨大西洋信任並引發歐洲盟國對美安全承諾的重新評估。 此外，川普政府此舉也被視為典型的「強勢單邊主義」，可能促使中國與俄羅斯加強在北極的軍事與經濟活動，進一步讓這一地區成為多極博弈場。

不僅如此，國內對於是否支持此類極端政策也存在明顯分歧。美國民調顯示，大部分美國人並不支持將格陵蘭併入美國，更多人認為這一想法既不現實也不可取。專家亦指出，開採格陵蘭的資源不僅成本極高，環境挑戰嚴峻，而且目前尚無可靠證據表明該島的稀土與礦產儲量足以支撐龐大經濟與軍事投資。

總結而言，川普政府提出的格陵蘭收購與控制計畫反映出美國在面對中俄全球競爭中採取更強硬、甚至邊緣化盟友的策略意圖。然而，這也可能削弱國際法與國際秩序的穩定性，損害北約與歐洲盟友的信任，並在全球安全架構中引發不可預測的後果。美國若希望在北極及其他戰略地區維持領導地位，必須在強硬姿態與多邊合作間尋求更穩健的平衡。

