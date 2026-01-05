川普再提「需要格陵蘭」丹麥籲美停止無禮威脅

這是去（2025）年9月間，北約組織在格陵蘭進行的聯合軍事演習。除了擁有格陵蘭主權的丹麥，還包括來自冰島與挪威的部隊參加。而同樣長期駐軍格陵蘭的美國，這次卻選擇缺席這項代號「北極光2025」的演習，凸顯了美國和北約的歐洲盟國，在格陵蘭問題上的歧見。

美國總統川普（Donald Trump）表示，「我們需要格陵蘭是基於國家安全，而丹麥無法做到這一點。」

就在川普重申美國需要格陵蘭的前一日，川普親信的政策幕僚史提芬米勒的妻子凱蒂，在社群網路張貼標上美國國旗的格陵蘭地圖，PO文只有1個單字「很快」（SOON）。

廣告 廣告

立即在丹麥國內與格陵蘭地方上引發反彈。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）也PO文反擊，強調美國拿走格陵蘭主權的想法簡直荒唐透頂，她要求美方立即停止這種威脅。

事實上，從川普二度入主白宮以來，就不斷強調以國家安全為由，將格陵蘭納入掌控範圍的立場。

川普曾指出，「我們基於國家安全而需要格陵蘭，大家可以去看看格陵蘭沿岸，到處都有俄中兩國的船隻。我們需要格陵蘭來維護國安，我們必須擁有它。」

目前在格陵蘭的軍事基地主要有2個。位於西北邊的「皮圖菲克基地」，屬於美軍的太空軍司令部，除了有可供運輸機和戰機起降的跑道，還有長程預警雷達，負責監控來自敵對國家的彈道飛彈，編制人力約150人。

另一個基地則是西南邊、鄰近首府努克的「聯合北極指揮部」，屬於丹麥政府管轄，主要任務是海洋調查跟漁業活動監控，常駐人力在150到200人之間。

針對川普政府多次指責丹麥對格陵蘭防衛缺乏投資，丹麥政府2025年底就表示，將為擴編所謂的極地巡邏部隊，並建造或採購新型軍艦和無人機，加強格陵蘭的防衛。