川普再提「需要」格陵蘭! 幕僚妻貼這圖引1,200萬人瀏覽 美軍機直奔英基地

川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬米勒的妻子近日發布一張美國國旗塗色的格陵蘭地圖，引起各界再度熱議「美國想購買格陵蘭島」的話題。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 美國總統川普當地時間 4 日從海湖莊園搭乘空軍一號返回白宮十，對記者重申美國「需要格陵蘭島」。「從國家安全的角度來看，我們需要格陵蘭島。它現在具有極其重要的戰略地位……我們需要格陵蘭島，而且丹麥無力承擔此責（保護格陵蘭島）。」川普說。

川普過往不只一次提及想「購入格陵蘭」，近日川普政策幕僚長兼國家安全顧問史蒂芬・米勒（Stephen Miller）的妻子凱蒂・米勒（Katie Miller）也在社群平台發布一張以美國國旗配色繪製的格陵蘭島地圖，並標註「即將推出（Coming soon）」。該貼文在不到一天內瀏覽次數已突破 1,200 萬，引發高度討論。

廣告 廣告

據 X 帳號「HXR001」貼文描述，這則貼文已在丹麥與格陵蘭引起緊張氣氛。格陵蘭自治政府總理尼爾森隨後發布圖片與聲明，強調「格陵蘭島屬於丹麥王國，也屬於格陵蘭人民」，並表示沒有任何理由恐慌或擔憂，同時指出格陵蘭與美國同為北約盟友、民主自由國家。

至少 5 架黑鷹直升機也抵達英國費爾福德皇家空軍基地。 圖：翻攝自 X

貼文指出，與此同時，美國空軍多架 C-17「全球霸王三型」運輸機已陸續抵達英國費爾福德皇家空軍基地，數量達 10 架。隨後，更多美軍航空器進駐當地基地，除了隸屬美國空軍第七特種作戰中隊的 CV-22B「魚鷹」傾轉旋翼機之外，基地機庫內還被發現至少 5 架美國陸軍第 160 特種作戰航空團（SOAR）的 MH-60K「黑鷹」直升機，以及 1 架 MH-47G「支奴干」直升機。

雖不知這些集合的軍事武器的作用與緣由，但被點燃的「格陵蘭領土」導火線，依舊讓國際產生動盪不安。文章中也提到，丹麥多次提醒川普，作為北約成員國，丹麥有權援引《北大西洋公約》第五條——「集體防衛承諾」，但在目前情勢下，是否能發揮實際效用也引發熱議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

謝步智觀點》美抓馬杜洛 中俄丟大臉 新門羅主義嚇到拉美 未來戰場在這裡….

六國聯合譴責美抓馬杜洛! 安理會緊急開會 「這國」有死傷 稱不惜流血抗議

丹麥目前已向「格陵蘭」部署 F-16 戰機。 圖：擷取自 Rainbow7852