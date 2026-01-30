川普再揮大棒 向古巴供應石油國家將面臨關稅

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)29日簽署一項行政命令，威脅要對出售石油給古巴的國家祭出額外關稅，加劇了對這個共產主義島國的壓力。

川普在第二個總統任期中，利用關稅作為他的外交政策工具。

根據白宮公布的這項行政命令部分內容，「直接或間接出售石油給古巴、或以其他方式提供古巴石油的外國產品，可能被加徵進口商品的額外從價稅(ad valorem duty)」。

這項根據國家緊急狀態聲明下的行政命令所授權的措施，並未具體說明關稅稅率、或點名任何可能面臨美國關稅的國家。

美軍在這個月初的致命突襲中，捉捕了委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)，此舉令川普更有膽氣，他已多次放話要對付古巴，並向哈瓦那領導層施壓。

川普本週表示，古巴已「瀕臨垮台」。他並補充說，曾是古巴最大石油供應國的委內瑞拉，最近並未向古巴運送石油或提供資金。(編輯：鍾錦隆)