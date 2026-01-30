川普再揮大棒！提供古巴石油將被課關稅

▲川普29日簽署一項行政命令，宣布進入國家緊急狀態，並對向古巴出售、提供石油的國家，開徵商品關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 白宮於當地時間29日公布所謂的情況說明書，內容提到川普（Donald Trump）總統當天簽署了一項行政命令，宣布進入國家緊急狀態，並以美國的國家安全、外交政策為由，宣布將對向古巴出售、提供石油的國家，開徵商品關稅。

白宮官網的公告指控，古巴共產政權對美國造成惡意影響，透過支持敵對勢力、恐怖主義和造成地區不穩定，對美國的安全和外交政策都造成危害，為此美國決定實施新的關稅制度，對任何直接、間接向古巴提供石油的國家，其進口商品徵收額外關稅。

廣告 廣告

這項命令授權國務卿和商務部長，得以採取一切必要行動，以實施關稅制度及相關措施。

公告點名古巴與許多敵對國家、惡意勢力結盟，提供軍事和情報支援，比如古巴境內設有俄羅斯最大的海外訊號情報設施，專門竊取美國的敏感國安資訊，古巴並為真主黨、哈馬斯等跨國恐怖組織提供庇護，支持西半球的敵對勢力，破壞美國的制裁和區域穩定。

不只如此，白宮還指控古巴共產政權迫害、折磨反對派，剝奪言論和新聞自由，藉由古巴人民的苦難牟取暴利，並在整個區域傳播共產意識形態、煽動混亂，這些都對美國的國安和外交構成不尋常威脅，需立即採取應對措施，保護美國自身公民和利益。

公告也不忘強調川普「美國優先」的理念，這並非他第一次向敵對政權採取強硬立場，過去幾個月，他就曾下令襲擊伊朗核設施、授權推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動，明確表示獨裁者和支持恐怖主義的國家，都必將被追究。

原文連結：Trump to impose tariffs on goods from nations giving oil to Cuba, White House says、白宮官網

更多 NOWnews 今日新聞 報導

古巴發抖中！失去靠山馬杜洛 美媒爆：川普政府擬年底推翻該政權

不願受脅！古巴：與美關係須本於國際法 願為國家流盡最後一滴血

比自家人還拼？美軍襲擊委內瑞拉釀80死 古巴當局認32人喪命