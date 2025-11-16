川普再擴大債券布局 8月底以來至少投資8200萬美元

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）今天公布的財務申報文件顯示，美國總統川普8月底至10月初購買至少8200萬美元的公司債與市政債，當中包括投資於因其政策而受惠的產業。

依據官箴局（Office of Government Ethics）公布的文件，川普在8月28日至10月2日間進行超過175筆金融交易。這些根據1978年「政府倫理法」（Ethics in Government Act）所提交的揭露文件並未列出每筆交易的確切金額，只提供大致範圍。

廣告 廣告

文件顯示，其債券購買的最高總價值超過3.37億美元。

今天披露清單中的多數資產由市政府、州政府、郡政府、學區及其他與公共機構相關的單位所發行的債券構成。

川普最新的債券投資涵蓋多個產業，包括已因其政府政策而受益或正受益的領域。

川普購買的企業債券包括晶片製造商，如博通（Broadcom）與高通（Qualcomm）、科技公司如Meta Platforms、零售商如家得寶（Home Depot）與CVS Health以及華爾街銀行如高盛（Goldman Sachs）與摩根士丹利（Morgan Stanley）所發行的債券。

川普8月底也購買了投資銀行的債券，其中包括摩根大通集團（JPMorgan）的債券。

昨天川普要求美國司法部調查摩根大通與已故金融家、被定罪的性犯罪者艾普斯坦（Jeffrey Epstein）之間的關係。該銀行表示，對過去與艾普斯坦的往來深感遺憾，並否認曾協助他從事「駭人罪行」。

美國政府在川普指示下取得英特爾（Intel）的股份後，川普也購買了英特爾的債券。（編譯：鄭詩韻）1141116