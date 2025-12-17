川普再擴大旅行禁令！增列7國全面禁止、15國限制入境

美國總統川普（Donald Trump）週二簽署行政命令，擴大旅行禁令範圍，增列7國全面禁止入境名單，並對另外15國實施部分限制措施，加上過去遭列的國家，目前受到全面限制與部分限制的國家已達39國，隨著旅行禁令再度擴展，也顯示美國政府持續加強打擊移民。

根據白宮公告，擴大後的禁令將於明年1月1日生效，而最新的旅遊禁令新增了布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國和獅子山等7國公民全面禁止入境美國，持有巴勒斯坦自治政府核發旅行證件的人員也同樣被納入禁止入境對象。白宮表示，名單上的國家在篩檢、審查和資訊共享方面存在嚴重缺陷，美國政府透過擴大和加強入境限制，以保護國家免受國家安全和公共安全威脅。

此外，川普也同時對安哥拉、安提瓜和巴布達、貝南、象牙海岸、多米尼克、加彭、甘比亞、馬拉威、茅利塔尼亞、奈及利亞、塞內加爾、坦尚尼亞、東加、尚比亞及辛巴威等15國祭出部分限制措施。

美國政府在今年6月就已宣布針對12個國家實施全面禁止入境，包括伊朗、緬甸、阿富汗、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、利比亞、索馬利亞、葉門以及蘇丹，並對另外7國採取嚴格的限制舉措，如今禁令範圍再度擴大，受到全面或部分限制的國家已高達39國。

責任編輯／馮康蕙

