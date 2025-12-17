川普再收緊美國旅遊、移民限制 入境禁令名單倍增至約40國

美國總統川普11月27日在佛州海湖莊園，透過視訊對媒體發表感恩節談話。美聯社



美國總統川普週二（12/16）簽署公告，將入境禁令名單由19個國家倍增至40國左右，並將於明年元旦起生效。川普政府宣稱，許多被禁國家普遍存在貪汙、造假，阻礙準確的出入境審查，無法保護美國免受國家安全和公共安全威脅。

今年6月，川普（Donald Trump）宣布，將禁止12國公民入境美國，包括阿富汗、緬甸、海地、伊朗等國，並對古巴、寮國、土庫曼及委內瑞拉等7國實施入境管制，恢復他在第一任期內的指標性政策。

川普政府週二進一步將禁止入境美國的國家名單擴大至布吉納法索、馬利、尼日、南蘇丹、敘利亞、寮國以及獅子山共和國，同時全面限制持有巴勒斯坦自治政府護照者入境。另有15國被列入部分限制名單，包括安哥拉、安地卡及巴布達、貝寧、象牙海岸等以非洲和加勒比海地區為主的國家。

報導指出，這是川普政府持續收緊美國旅行與移民入境標準的措施之一，但已持有簽證或特別簽證者、美國合法永久居民以及入境被認定符合美國利益者均不受此限制。該措施同時適用於申請赴美旅行及移民者。

川普政府在公告中表示，許多被禁的國家普遍存在貪汙、造假，以及民事與刑事紀錄不可靠等問題，阻礙準確的出入境審查，認為這些國家在審查和資訊共享方面有缺陷，無法保護美國免受國家安全和公共安全威脅。

華府在上月感恩節前夕，發生一名阿富汗籍男子涉嫌在白宮附近槍擊兩名國民兵事件後，美國政府宣布多項移民管制措施，包括對已身處美國境內的19國公民實施更嚴格限制。批評者認為，當局正以國家安全為由，集體排斥來自多個國家的人士。

