川普再晤黃仁勳 外媒：商討AI晶片出口管制

▲輝達執行長黃仁勳，週三出現在美國國會，據悉是與議員們討論有關AI晶片的問題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 科技大廠輝達（Nvidia）CEO黃仁勳（Jensen Huang），據傳美國時間週三分別與美國聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson）、美國總統川普（Donald Trump）會晤，商討內容主要與AI、AI晶片出口管制有關。

根據《路透社》、財經外媒《CNBC》報導，黃仁勳在華府與國會議員碰面時，表達了對美國各州各自為政、監管政策拖慢AI發展進程的擔憂，還會引發國家安全問題，認為美國應確保能盡快推進AI技術發展，聯邦層面的AI監管才是最明智的選擇。

黃仁勳並在國會山莊對傳媒表示，輝達也認同實施出口管制，以確保美國企業獲得最好、最多、最優先的產品及服務，這也是他當天與川普會晤時談論的主題之一。不過，對於美國國會考慮將《保障國家人工智慧獲取與創新法案》（全名：Guaranteeing Access and Innovation for National Artificial Intelligence Act，簡稱GAIN AI Act），納入《國防授權法案》（National Defense Authorization Act）的計畫，他並不贊同。

《彭博社》引述消息人士稱，該法案預計不會納入《國防授權法案》 ，對此黃仁勳回應是「明智的」決定，甚至直言《保障國家人工智慧獲取與創新法案》對美國的危害，比前總統拜登（Joe Biden）時期制定的「AI擴散規則」（AI Diffusion Rule）還大。

什麼是《保障國家人工智慧獲取與創新法案》、「AI擴散規則」？

《保障國家人工智慧獲取與創新法案》是美國國會近期推動的一項計畫，規定AI晶片製造商在供應給外國客戶前，須優先滿足美國國內對先進處理器的需求，旨在要求輝達、超微等晶片製造商，讓美國的公司優先選擇AI晶片，然後再出售給中國等其它國家。

輝達先前曾批評，《保障國家人工智慧獲取與創新法案》將限制相關產業的全球競爭力，也會影響美國的領導地位與經濟。

該法案與拜登時期的「AI擴散規則」部分條款有異曲同工之處，後者亦對各國可擁有的運算能力設限，都是華府試圖將美國需求放在優先地位，同時擔憂中國可能利用AI技術提升軍事能力的考量下，限制中國獲取高階科技的做法之一。

