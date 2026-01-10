川普再暗示不惜動武 格陵蘭5政黨重申不想當美國人

（中央社格陵蘭首府努克9日綜合外電報導）格陵蘭議會中5個政黨的領袖今晚發布聯合聲明，表示「我們不想要當美國人」。這是回應美國總統川普今天稍早再度暗示，可能動用武力奪取這個丹麥自治領地。

法新社報導，川普（Donald Trump）今天重申，華府「將對格陵蘭採取行動，無論他們喜不喜歡」。他表示，鑒於俄羅斯和中國在北極地區的軍事活動持續增加，美國若能控制這座具戰略重要性的島嶼，對自身國家安全至關重要。

不過，格陵蘭政黨領袖在聯合聲明中說：「我們不要當美國人，我們不要當丹麥人，我們要當格陵蘭人。格陵蘭的未來必須由格陵蘭人來決定。」

川普今天還表示：「我們不會任由俄羅斯或中國占領格陵蘭。如果我們不這麼做，他們就會去做。所以我們將會針對格陵蘭採取行動，不管是以溫和方式或是更困難的方式。」

美國目前已在格陵蘭設有1座軍事基地。而對於川普揚言要拿下格陵蘭，丹麥和美國其他歐洲盟邦都已表示過震驚。

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）更警告說，侵略格陵蘭將造成「一切」結束，意指北大西洋公約組織（NATO）防禦協議及第二次世界大戰後的安全架構。（編譯：張正芊）1150110